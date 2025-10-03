Hledaného muže sebrali strážníci v metru. Neplakej, loučil se s přítelkyní

Autor:
  16:50
Na konci září zadrželi pražští strážníci muže, který se nacházel v pátrání, jelikož se nedostavil včas k výkonu trestu ve vězení. Hlídka na něj narazila v průběhu jízdy na eskalátorech v metru. Hledaný se nacházel v opačném směru eskalátorů v doprovodu své přítelkyně. Po zadržení mu strážníci dovolili se s ní rozloučit.

Hlídka 30. září před 20. hodinou spatřila sedmatřicetiletého muže, který byl v celostátním pátrání, sjíždět po protijedoucím eskalátoru do stanice metra na Muzeu. Když si to strážníci uvědomili, rozběhli se po jezdících schodech zase směrem dolů a muže před nástupištěm zastavili.

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Při legitimování zadrženému připomněli, že opomněl termín nástupu do vězení, a sdělili mu, že ho předvedou na služebnu státní policie. V tu chvíli se mužova přítelkyně, která byla s ním, rozbrečela.

„Můžu se s ní rozloučit?“ zeptal se muž strážníka při pohledu na svou družku. „Rozhodně, rozloučit se můžete,“ povolil mu strážník.

„Neplakej,“ snažil se muž konejšit přítelkyni která se sama teprve nedávno z vězení vrátila.

Podle městské policie muž nadále s hlídkou spolupracoval a bez problémů se strážníky odešel na služebnu.

Během loňského roku zkontrolovali pražští strážníci téměř 360 tisíc lidí, z toho 207 osob bylo hledaných. Za devět měsíců letošního roku identifikovali 274 tisíc lidí a odhalili 199 osob v celostátním pátrání.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Hledaného muže sebrali strážníci v metru. Neplakej, loučil se s přítelkyní

Na konci září zadrželi pražští strážníci muže, který se nacházel v pátrání, jelikož se nedostavil včas k výkonu trestu ve vězení. Hlídka na něj narazila v průběhu jízdy na eskalátorech v metru....

3. října 2025  16:50

ONLINE: Třinec vede nad Vítkovicemi. Do Brna zavítá Kladno, Pardubice čekají Vary

Sledujeme online

Hokejová extraliga vstupuje zkraje října už do svého 11. kola. Kompletní program v 17 hodin vykopne ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Domácí v případě výhry zaútočí na první místo tabulky,...

3. října 2025  16:50

Jak Fiala překonal Babiše v budování dálnic: pomohl mu i významný urychlovač

Premiér Petr Fiala překonal svého předchůdce Andreje Babiše v počtu otevřených dálnic. Za vlády SPOLU se zprovoznilo 218 kilometrů, zatímco za éry ANO 105 kilometrů. Výstavbu urychlil především...

3. října 2025  16:38

Metro C mezi Kačerovem a Háji stálo, na Chodově srazila souprava člověka

Mezi stanicemi Kačerov a Háje na lince metra C byl dnes po poledni přerušen provoz poté, co na Chodově srazila souprava člověka. Ten utrpěl vážná zranění. Nyní je metro linky C opět v plném provozu.

3. října 2025  13:17,  aktualizováno  13:50

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské ulici způsoboval bodnořezná poranění na krku a horních končetinách. Přes jejich zásah a okamžitou...

3. října 2025  10:43,  aktualizováno  11:54

Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...

3. října 2025  10:50

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:45

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

3. října 2025

Kudy na pracák, vím. Pavel Novotný má brzy přijít o zastupitelský mandát

Když bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) ve čtvrtek ráno opouštěl libereckou věznici, stále ještě byl zastupitelem Řeporyjí. Mandát si udržel po celou dobu...

2. října 2025  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.