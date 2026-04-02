Zloději masti v červené bundě nepomohl ani převlek, prozradilo ho podupávání

Vypátrání a dopadení se odehrálo během několika minut.
„Operační si všiml muže, který si pod jednou z městských kamer prohlížel svůj ‚úlovek‘, sundal a převrátil si červenou bundu na rubovou černou stranu a seběhl na nástupiště metra,“ popisovali strážníci.
Když je spatřil, stačil ještě doběhnout soupravu a skočit do vagonu. To už ale do vozu naskočila i hlídka, která následně prohledávala vagony, až narazila na muže se sklopenou hlavou, který nervózně podupával.
Strážníkům nezapíral a vrátil se s nimi na místo činu. Výrobek v ceně 500 korun však už lékárna do prodeje dát nemohla, ani nežádala kompenzaci škody.
Muž tak dostal za přestupek krádeže tisícikorunovou pokutu.