„Některé noční směny zkrátka nevymyslíš. Ani kdybys měl hodně bujnou fantazii,“ rozepsali se strážníci na Facebooku.
Hlídka z Prahy 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) totiž měla o jedné listopadové noci skutečně napilno.
Co se stalo?
23:43: Záhon má svého sólistu. „Už dvacet minut se ze záhonu ozývá zpěv. Zpěvák nikde, vidět jsou jen bílé boty vykukující za poštovní schránkou. Nebýt jeho pěveckého vystoupení, nikdo by si ho ani nevšiml. Než dorazila hlídka, muž se zvedl, začal volat o pomoc a vydal se na cestu. Strážníci ho zastihli už v klidu, bez zranění a schopného samostatné chůze. Koncert skončil, muž odešel,“ píší strážníci o začátku zajímavé směny.
00:22: Když chybí klíček. Na jedné z ubytoven potřebovala pomoc žena, která si při intimních hrátkách s partnerem nechala nasadit ocelová pouta. Jenže klíče nebyly k nalezení a pouta nešla sundat. Nepomohli ani strážníci, ani policisté, potřebný klíč totiž neměli.
Na řadu tak přišli hasiči. Bruska, kleště a trocha trpělivosti nakonec problém vyřešily. Žena vyvázla bez potřeby lékařského ošetření a všem za pomoc poděkovala.
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02:41: Sluchátka v kanálu a velké obavy. Muži spadla sluchátka do kanálu. Otevřel proto poklop, ale už ho nedokázal vrátit zpátky na své místo.
A začal se bát, že do díry někdo spadne. „Když dorazili strážníci, našli ho plačícího a velmi rozrušeného. Na místo přijeli také záchranáři, kteří mu poskytli pomoc. Strážníci mezitím vrátili poklop na své místo. Sluchátka se bohužel najít nepodařilo,“ konstatovali strážníci.
05:24: Hoří? Naštěstí ne. Aby toho nebylo málo, závěr směny obstaralo oznámení o podezřelém kouři. Naše hlídka proto vyrazila prověřit možný požár. Ukázalo se ale, že jde o kouř ze spalovny, které se spojily s mraky na obloze. Žádný požár se tak naštěstí nekonal.
„Čtyři oznámení. Jedna noční směna. A čtyři naprosto odlišné situace. I takhle někdy vypadá práce strážníků. Ne vždy jde o přestupky, konflikty nebo nebezpečné zákroky. Někdy je potřeba pomoci, uklidnit, přivolat další složky nebo prostě jen vrátit poklop tam, kam patří. A hlavně – zachovat si nadhled. Protože nikdy nevíte, s čím zazvoní další telefon,“ uzavřeli pražští strážníci.