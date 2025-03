Řidič spěchal s rodící ženou do nemocnice, ranní špičkou je protáhli strážníci

Upozornit na dopravní přestupek nejprve chtěli minulý týden pražští strážníci řidiče v Dejvicích, autem totiž jel v pruhu vyhrazeném autobusům. Nakonec mu a rodící ženě pomohli dostat se včas do...

Do RE-USE pointů ve sběrných dvorech mohou lidé donést věci, které už nepoužívají, ale zůstaly zachovalé a funkční. Tudíž ještě poslouží někomu jinému. Tuto službu provozuje město ve spolupráci s...

U pádu mladého muže ze skály v pražském Prokopském údolí zasahovali v úterý vpodvečer záchranáři ve spolupráci s hasiči. Kvůli nepřístupnému terénu transportovali zdravotníci zraněného do pražského...

Lenny Kravitz míří do Prahy. Jak se jednoduše dostat do O2 areny?

Rekonstrukce stanice Českomoravská potrvá až do prosince 2025 a počítat by s tím měli i všichni, kdo míří do O2 arény. Například na očekávaný koncert Lennyho Kravitze ve středu 12. března. Jak se...