THC z automatu mladík páčil drátem. Zboží jsem si koupil, ale nevypadlo mi, tvrdil

Autor:
  13:48
Na mladého muže, který se neoprávněně dobýval do automatu s výrobky THC, narazili ve středu večer strážníci v Praze 13. Ke svému počínání si vzal i drát. Prý mu zboží nevypadlo a snažil se k němu dostat vypáčením.

Městská policie v Praze 13 ve středu večer zasahovala u skupinky lidí, kteří popíjeli alkohol v zakázané zóně. Strážníky náhle oslovila kolemjdoucí žena, aby je upozornila na jiný nešvar.

„Nějaký týpek u toho automatu dělá něco s drátem,“ řekla jim u obchodního centra poblíž stanice metra Luka krátce před osmou večer.

Strážníci se okamžitě vydali k nedalekému automatu na výrobky THC-X muže zkontrolovat. Devatenáctiletého mladíka překvapili právě ve chvíli, kdy se chystal vystavené zboží odcizit – za pomocí drátu.

„Co nám tady děláte, pane? Vy nám to tady páčíte,“ konfrontovali strážníci lupiče v tmavé zimní bundě. Ten poslušně spolupracoval a na vyžádání jim předložil své doklady. „Jo, jo, jo,“ neprotestoval.

Strážníkům se svůj čin snažil vysvětlil tak, že mu z automatu nevypadlo zboží, které si koupil, a tak se ho drátem snažil vytáhnout.

„Později však přiznal, že jednoduše nemá peníze, chtěl si zahulit, a proto se vydal loupit,“ uvedla městská policie.

Automat strážníci nechali zkontrolovat kvůli případnému vnějšímu poškození. Celý případ si převzala hlídka státní policie. Mladík je vyšetřován pro podezření z krádeže ve stádiu pokusu.

„V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský. „Za obdobný skutek dosud stíhán nebyl,“ dodal.

