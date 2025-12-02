Soud změnil názor. Osvobodil strážníky, kteří z nedbalosti nepomohli oběšenci

Loni dostali oba strážníci za trestný čin neposkytnutí pomoci pravomocné peněžité tresty ve výši 75 tisíc korun. Ze zákona poté museli odejít do civilu.
Později se jich však zastal Nejvyšší soud, který upozornil, že nižší instance nedostatečně objasnila, co se na místě odehrálo, a rozsudek zrušil.
Obvodní soud pro Prahu 1 v úterý dokazování doplnil. Jako stěžejní se ukázala výpověď pejskaře, který oběšence předloni v parčíku v centru Prahy našel a strážníky na místo přivolal.
Muž před soudem uvedl, že v minulosti pracoval třicet let u státní policie a služebně byl také u několika případů oběšených lidí – na rozdíl od obou strážníků, pro které bylo předloňské setkání s viselcem ‚premiérou‘. Oba městští policisté uvedli, že na postup v takovém případě nebyli školeni.
Nehybné postavy stojící u stromu si pejskař (expolicista) v parku všiml, už když tam časně ráno se psem přicházel. Nevěnoval jí ale moc pozornosti.
Po pěti minutách procházel okolo podruhé, přišel blíž a uviděl, že muž má okolo krku omotané lano upevněné k větvi a částí chodidel se dotýká země.
„Měl jsem dojem, že je jednoznačně mrtvý. Nehýbal se, nasvědčovala tomu i barva jeho obličeje. Těch mrtvých jsem viděl dost. Můj názor byl, že je po smrti,“ řekl svědek Václav V.
Dodal, že je možné, že svůj názor tlumočil strážníkům, které na místo přivolal. Telefon s sebou tehdy neměl, půjčil si ho od jedné kolemjdoucí.
Oba strážníci uvedli, že na místo jeli s tím, že jde o mrtvého oběšeného člověka. Jeho tělo vizuálně zkontrolovali, a protože nejevilo známky života, šli vyslechnout svědka a vymezit místo činu páskou.
Oběšence se podařilo oživit
O několik minut později hovořili s operační pracovnicí městské policie, která je upozornila, že mají zavolat záchranku, což hned učinili. Až na základě následného telefonátu se zdravotníky tělo odřízli a začali oběšenému poskytovat první pomoc.
Po příjezdu záchranné služby se podařilo pětatřicetiletého muže oživit. Zemřel po dalších pěti dnech v nemocnici.
Strážníci nepomohli oběšenci, po rozsudku u městské policie končí
Obvodní soud nechal nyní na popud Nejvyššího soudu vypracovat znalecký posudek z oboru soudního lékařství.
Z něj vyplývá, že muž nebyl po odříznutí ze stromu ve stavu takzvané mozkové smrti. Roli mohla hrát tehdejší nízká venkovní teplota a případné podchlazení těla, které přicházející smrt zpomalilo. Otok mozku, na který muž o pět dní později zemřel, se podle znalkyně rozvinul až po hospitalizaci v nemocnici.
Kdyby strážníci tělo odřízli hned a začali s okamžitou resuscitací, šance oběšence na přežití by tak byla vyšší. Přesto soud v úterý rozhodl jinak než minule a strážníky obžaloby z neposkytnutí pomoci zprostil s tím, že trestný čin nespáchali.
Nejde o trestný čin, míní soudce
Podle soudce učinila hlídka špatný závěr, mimo jiné na základě informací od svědka, který strážníkům řekl, že je muž mrtvý.
ČASOVÁ OSA PŘÍPADU
(odehrál se 25. 5. 2023 po šesté hodině ranní)
6:09 až 6:11 – kamerový systém zachytil poškozeného, jak jde k parčíku
6:25 – svědek oznamuje na linku 156 nález oběšeného poškozeného
6:29 – na místo přijíždí první hlídka strážníků (oba později obžalovaní)
6:33 – strážník volá na linku 112 (hovor končí v čase 6:38)
6:35 – na místo přijíždí druhá hlídka strážníků
6:36 – strážníci oběšeného fotí
6:37 – strážníci oběšeného odříznou, začínají mu poskytovat první pomoc
6:41 – přijíždí záchranná služba
6:57 – muže s obnovenými životními funkcemi nakládají záchranáři do sanitního vozu
„Soud nemá pochybnosti o tom, že se v případě obou obžalovaných jedná o osoby, které kdyby tento předběžný chybný závěr neučinily, tak by byly ochotny poškozenému pomoci,“ uvedl samosoudce Jan Kratina.
Poukázal na to, že oba bývalí strážníci vykonávali svou práci u městské policie do té doby svědomitě. Jeden z nich byl dokonce v minulosti opakovaně oceněn za záchranu lidského života.
Soudce podotkl, že strážníci při neposkytnutí pomoci jednali nedbale, nikoliv však úmyslně, což je zákonnou podmínkou, aby mohli být odsouzeni.
„Jednání obžalovaných neshledává soud bez nedostatků. Ty však nedosahují takové závažnosti, aby se jednalo o trestný čin,“ uzavřel soudce.
Státní zástupkyně s osvobozujícím rozsudkem nesouhlasí. Proti verdiktu se na místě odvolala. Případ tak ještě zamíří k Městskému soudu v Praze.
Oba bývalé strážníky přišlo k soudu podpořit několik jejich kolegů. Ti verdikt uvítali. Jeden z osvobozených mužů po skončení hlavního líčení novinářům řekl, že by se v případě právní moci tohoto rozsudku k městské policii vrátil. Jeho někdejší parťák nechtěl výsledek soudu komentovat.
Původní pravomocný verdikt, který strážníky uznal vinnými, již neplatí:
16. května 2024