Soud změnil názor. Osvobodil strážníky, kteří z nedbalosti nepomohli oběšenci

Autor:
  18:41
Dvěma bývalým pražským strážníkům v úterý svitla naděje, že se budou moci vrátit do uniforem městské policie. Obvodní soud pro Prahu 1 totiž po zásahu Nejvyššího soudu revidoval původní odsuzující rozsudek za neposkytnutí pomoci oběšenému muži a oba muže osvobodil. Žalobkyně však trvá na jejich potrestání, proto se odvolala.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Loni dostali oba strážníci za trestný čin neposkytnutí pomoci pravomocné peněžité tresty ve výši 75 tisíc korun. Ze zákona poté museli odejít do civilu.

Později se jich však zastal Nejvyšší soud, který upozornil, že nižší instance nedostatečně objasnila, co se na místě odehrálo, a rozsudek zrušil.

Obvodní soud pro Prahu 1 v úterý dokazování doplnil. Jako stěžejní se ukázala výpověď pejskaře, který oběšence předloni v parčíku v centru Prahy našel a strážníky na místo přivolal.

Muž před soudem uvedl, že v minulosti pracoval třicet let u státní policie a služebně byl také u několika případů oběšených lidí – na rozdíl od obou strážníků, pro které bylo předloňské setkání s viselcem ‚premiérou‘. Oba městští policisté uvedli, že na postup v takovém případě nebyli školeni.

Nehybné postavy stojící u stromu si pejskař (expolicista) v parku všiml, už když tam časně ráno se psem přicházel. Nevěnoval jí ale moc pozornosti.

Po pěti minutách procházel okolo podruhé, přišel blíž a uviděl, že muž má okolo krku omotané lano upevněné k větvi a částí chodidel se dotýká země.

„Měl jsem dojem, že je jednoznačně mrtvý. Nehýbal se, nasvědčovala tomu i barva jeho obličeje. Těch mrtvých jsem viděl dost. Můj názor byl, že je po smrti,“ řekl svědek Václav V.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dodal, že je možné, že svůj názor tlumočil strážníkům, které na místo přivolal. Telefon s sebou tehdy neměl, půjčil si ho od jedné kolemjdoucí.

Oba strážníci uvedli, že na místo jeli s tím, že jde o mrtvého oběšeného člověka. Jeho tělo vizuálně zkontrolovali, a protože nejevilo známky života, šli vyslechnout svědka a vymezit místo činu páskou.

Oběšence se podařilo oživit

O několik minut později hovořili s operační pracovnicí městské policie, která je upozornila, že mají zavolat záchranku, což hned učinili. Až na základě následného telefonátu se zdravotníky tělo odřízli a začali oběšenému poskytovat první pomoc.

Po příjezdu záchranné služby se podařilo pětatřicetiletého muže oživit. Zemřel po dalších pěti dnech v nemocnici.

Strážníci nepomohli oběšenci, po rozsudku u městské policie končí

Obvodní soud nechal nyní na popud Nejvyššího soudu vypracovat znalecký posudek z oboru soudního lékařství.

Z něj vyplývá, že muž nebyl po odříznutí ze stromu ve stavu takzvané mozkové smrti. Roli mohla hrát tehdejší nízká venkovní teplota a případné podchlazení těla, které přicházející smrt zpomalilo. Otok mozku, na který muž o pět dní později zemřel, se podle znalkyně rozvinul až po hospitalizaci v nemocnici.

Kdyby strážníci tělo odřízli hned a začali s okamžitou resuscitací, šance oběšence na přežití by tak byla vyšší. Přesto soud v úterý rozhodl jinak než minule a strážníky obžaloby z neposkytnutí pomoci zprostil s tím, že trestný čin nespáchali.

Nejde o trestný čin, míní soudce

Podle soudce učinila hlídka špatný závěr, mimo jiné na základě informací od svědka, který strážníkům řekl, že je muž mrtvý.

ČASOVÁ OSA PŘÍPADU

(odehrál se 25. 5. 2023 po šesté hodině ranní)

6:09 až 6:11 – kamerový systém zachytil poškozeného, jak jde k parčíku

6:25 – svědek oznamuje na linku 156 nález oběšeného poškozeného

6:29 – na místo přijíždí první hlídka strážníků (oba později obžalovaní)

6:33 – strážník volá na linku 112 (hovor končí v čase 6:38)

6:35 – na místo přijíždí druhá hlídka strážníků

6:36 – strážníci oběšeného fotí

6:37 – strážníci oběšeného odříznou, začínají mu poskytovat první pomoc

6:41 – přijíždí záchranná služba

6:57 – muže s obnovenými životními funkcemi nakládají záchranáři do sanitního vozu

„Soud nemá pochybnosti o tom, že se v případě obou obžalovaných jedná o osoby, které kdyby tento předběžný chybný závěr neučinily, tak by byly ochotny poškozenému pomoci,“ uvedl samosoudce Jan Kratina.

Poukázal na to, že oba bývalí strážníci vykonávali svou práci u městské policie do té doby svědomitě. Jeden z nich byl dokonce v minulosti opakovaně oceněn za záchranu lidského života.

Soudce podotkl, že strážníci při neposkytnutí pomoci jednali nedbale, nikoliv však úmyslně, což je zákonnou podmínkou, aby mohli být odsouzeni.

„Jednání obžalovaných neshledává soud bez nedostatků. Ty však nedosahují takové závažnosti, aby se jednalo o trestný čin,“ uzavřel soudce.

Státní zástupkyně s osvobozujícím rozsudkem nesouhlasí. Proti verdiktu se na místě odvolala. Případ tak ještě zamíří k Městskému soudu v Praze.

Oba bývalé strážníky přišlo k soudu podpořit několik jejich kolegů. Ti verdikt uvítali. Jeden z osvobozených mužů po skončení hlavního líčení novinářům řekl, že by se v případě právní moci tohoto rozsudku k městské policii vrátil. Jeho někdejší parťák nechtěl výsledek soudu komentovat.

Původní pravomocný verdikt, který strážníky uznal vinnými, již neplatí:

16. května 2024

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli...

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu. Akci doplnila světelná animace, která začala v 16:30 a trvala několik minut....

Soud změnil názor. Osvobodil strážníky, kteří z nedbalosti nepomohli oběšenci

Soud osvobodil strážníky, kteří nepomohli oběšenci (2. prosince 2025)

Dvěma bývalým pražským strážníkům v úterý svitla naděje, že se budou moci vrátit do uniforem městské policie. Obvodní soud pro Prahu 1 totiž po zásahu Nejvyššího soudu revidoval původní odsuzující...

2. prosince 2025  18:41

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029....

2. prosince 2025  17:13

Jako byste cestovali časem. Muzeum Prahy po opravách otevírá interaktivní výstava

Nová expozice, která v sobotu otevírá po pětileté rekonstrukci Muzeum Prahy na...

Nad modelem Prahy Antonína Langweila svítá a stmívá se. Po povodni v roce 1784 v ulicích města opadává voda a Langweil slepí každé dva dny jeden dům. Nová expozice, která v sobotu po pětileté...

2. prosince 2025  16:10

Nájemní trh táhnou plně vybavené byty. Obyvatel se nemusí o nic starat

Premium
Zcela nachystáno. Jeden z aktuálních projektů ready-to-live se nachází v...

Prémiově a v nájmu – i to je podle odborníků z realitní branže způsob, jak navzdory krizi dostupného bydlení sehnat vlastní zázemí. Nájemníci nemusejí řešit fond oprav nebo provozní náklady, protože...

2. prosince 2025

Nové cedule v Praze usnadní orientaci chodců a lépe rozprostřou pohyb turistů

Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)

Organizátor pražské dopravy Ropid dokončuje instalaci dalších nových navigačních cedulí a směrovek, a to na zhruba čtyřkilometrové trase od Václavského náměstí přes Staroměstské a Letenské náměstí na...

2. prosince 2025  15:54

Velké policejní manévry u Prahy. Po zlodějích pátral i vrtulník s termovizí

Policie pátrala v Nechánicích u Prahy po zlodějích. (2. prosince 2025)

Pokus o vloupání do rodinného domu v Nechánicích u Prahy vyvolal v úterý dopoledne rozsáhlé policejní pátrání. Na místo vyrazily hlídky, psovod se služebním psem i policejní vrtulník vybavený...

2. prosince 2025  15:44

Na Hradčanské skočila žena pod soupravu metra, část linky A nejezdila

Pád ženy pod metro ve stanici Hradčanská zastavil provoz na lince A. (2....

V Praze v úterý odpoledne přibližně hodinu nejezdilo metro na části linky A. Ve stanici Hradčanská skočila pod soupravu žena. Podle dostupných informací pád přežila a je v péči záchranné služby....

2. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  15:07

Hrozil, že půjde se samopalem na vládu. Odsedí si tři roky, potvrdil soud

Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21....

Loni na Facebooku vyhrožoval, že půjde se střelnou zbraní na Úřad vlády. V úterý soud rozhodl, že si Pavel Matějný odpyká tři roky vězení. Proti nepodmíněnému trestu odnětí svobody se neodvolal,...

2. prosince 2025  14:42

Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města

Teplárna Kladno

Teplárna Kladno ze Skupiny Sev. en Česká energie, která je zároveň významným tuzemským producentem elektřiny, oznámila ukončení provozu nejpozději v březnu 2027. Výroba tepla a teplé vody, které...

2. prosince 2025

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:43

Roboti v ulicích. Foodora představila autonomní vozítka pro rozvoz jídla

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...

Roboti v ulicích? Ano, nová éra v Praze začne ještě před koncem roku 2025. Ulice osmé městské části budou od úterý kromě chodců využívat také roboti. Foodora představila autonomní robotická vozítka,...

2. prosince 2025  11:33

Za tlačenici na veletrhu škol mohly třídy, které nedodržely časové sloty, tvrdí radní

Premium
Davy u vstupu na veletrh středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru v...

Nikoli špatná organizace ze strany pořadatelů, ale nekázeň a nerespektování vyhlášeného postupu školami a dětmi mohly podle pražského radního Antonína Klecandy za tlačenici, kvůli níž v pátek před...

2. prosince 2025  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.