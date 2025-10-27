Lidé se nemohli dostat z večerky, tak mladík prokopl sklo ve dveřích

  16:10
Prokopnutými dveřmi vyvrcholil o víkendu konflikt v jedné z večerek v Praze 4. Devatenáctiletý mladík po činu uprchl, díky svědkovi a pouličním kamerám ho však strážníci brzy dostihli.

„Před služebnou městské policie v Táborské ulici oslovil strážníka svědek, který uvedl, že viděl muže v bílé bundě, jak rozkopl skleněné dveře večerky,“ informovala pražská městská policie na Facebooku o incidentu, který se udál v jedné z místních prodejen v sobotu kolem půl sedmé večer.

Agresor podle záběrů do večerky vešel a poté, co obsluha dveře zavřela, muž sklo prokopl a vysklenými dveřmi prošel ven. Poté z místa utekl spolu se dvěma kamarády, kteří na něj čekali venku. Díky kamerám se podařilo trojici záhy vystopovat na náměstí Bratří Synků.

„Devatenáctiletý mladík se ke svému jednání přiznal. Uvedl, že v prodejně došlo k hádce mezi obsluhou a zákazníky, kteří se prý nemohli dostat ven. Strážníci ho předali státní policii k dalšímu šetření,“ dodala městská policie.

