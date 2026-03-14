Špatný čas a místo. Jak to bylo s lupičem, co se pokálel ze zásahovky

Špatné místo a čas si pro třídění svého lupu vybral třiačtyřicetiletý muž v Kladně. V areálu Poldi totiž zrovna cvičila po zuby ozbrojená specializovaná jednotka městské policie. Muž se tak vyděsil, že ztratil kontrolu nad svým vyprazdňováním, vylíčila detaily události mluvčí městské policie.

Plně ozbrojená jednotka městské policie v Kladně překvapila zloděje. | foto: MP Kladno

Nová speciální jednotka městské policie v areálu cvičila v plné taktické výzbroji včetně dlouhých zbraní první březnový čtvrtek dopoledne, když strážníci v jedné z vedlejších hal, které jsou mimo provoz a nikdo by tam tedy neměl být, zaslechli hluk.

„Instruktor rozhodl, že v rámci cvičení tým situaci prověří a strážníci se takticky rozdělili na dvě skupiny. Jedna z nich zjistila v hale neznámého muže, který k ní stál zády,“ vylíčila detaily bizarního setkání mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Jelikož se hlídka městské policie nedávno v podobné situaci setkala s mužem, který na ni vytasil velký kuchyňský nůž, jeden ze strážníků vyzval muže, aby se otočil.

„To muž uposlechl a při pohledu na jednotku před sebou se u něj dostavila dehonestující fyziologická reakce. Strážníci si přitom ihned všimli, že v pravém rukávu má zastrčený dlouhý předmět, který částečně svíral v dlani, hlídka ho okamžitě vyzvala, aby zbraň položil na zem,“ doplnila mluvčí.

Ukázalo se, že se jednalo o zhruba 30 cm dlouhý pilník zakončený ostrým hrotem. Kromě pilníku měl u sebe ještě nůž s lámací čepelí, nůžky a dále batoh plný kabelů.

„Jednotka na místo přivolala kolegy, kteří byli právě v běžné směně, a ti si muže převzali k dalším úkonům. Z opisu evidence přestupků vyplynulo, že podezřelý si s dodržováním zákona hlavu příliš neláme a zřejmě ho tak poprvé dostihla spravedlnost v plné síle,“ doplnila mluvčí.

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

ONLINE: Dukla - Jablonec 2:0, střelecká smůla je pryč, po Gilbertovi zvyšuje Penxa

Sledujeme online
Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekají přes jedenáct hodin herního času. Podaří se fotbalistům pražské Dukly konečně smůlu prolomit? Ve 26. kole Chance Ligy hostí čtvrtý Jablonec, který na dálku bojuje o pozici s Plzní....

ONLINE: Boleslav - Pardubice 1:0, domácí jdou do vedení, gól dává Ševčík

Sledujeme online
Mladoboleslavský Matěj Hybš bojuje s pardubickou přesilou.

Na desátém místě mají dvoubodový náskok a rádi by se vyhnuli záchranářským bojům. Jak si povedou pardubičtí fotbalisté ve 26. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi? Utkání sledujte v podrobné online...

Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu

Vyproštění havarovaného kamionu na D5 za Prahou (14. března 2026)

Dálnice D5 byla v sobotu na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň kvůli vyproštění a odtahu havarovaného kamionu zhruba čtyři hodiny uzavřena. Kamion se převrátil na bok v pátek odpoledne...

Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích

Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)

Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby...

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...

Nezaměstnanost dál roste, nejvíc volných míst má Praha. Generaci Z drtí stres

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Podíl lidí bez práce roste, rekordních hodnot z doby doznívající recese z konce roku 2013 ale stále nedosahuje. Průměrný věk lidí bez uplatnění dosahuje 42 let, nadpoloviční většinu představují ženy....

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými...

Nadějné pokračování má případ dvojice dětí, které několik měsíců žily s matkou v provizorním stanu nedaleko vojenského letiště v pražských Kbelích. O případu ve čtvrtek informovali pražští strážníci....

Veterináři zkontrolovali útulek Bouchalka, důvod k odebrání psů nezjistili

ilustrační snímek

Krajská veterinární správa (KVS) doposud nezjistila v útulku Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku tak závažné problémy, které by si vynutily podání návrhu na odebrání zvířat. Praktiky útulku...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Náhradní byty pro lidi z domu zničeného požárem na Letné. Nájem zřejmě uhradí pojišťovny

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze...

Většina obyvatel domu v Dobrovského ulici v Praze 7, který v úterý poškodil požár, dostane po víkendu klíče od náhradních bytů. Radnice sedmé městské části byty nyní připravuje a vybavuje nábytkem. O...

