„Chodím kolem se psem skoro každý den, ale ještě jsem neviděl, že by si tam někdo dával kolo. Přes skla je vidět, že ta horní patra jsou skoro prázdná. No nevím, jestli to tady k něčemu vůbec je,“ prohodí Poděbraďan Jiří Havel směrem k prosklené věži u tamního vlakového nádraží.

„Loni činily celkové náklady na provoz cyklověže 188 tisíc korun, přičemž z poplatků uživatelů jsme získali pouze 9 370 korun.“