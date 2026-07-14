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Sekačka jako důkaz hluku. Stížností přibývá, hygienici řeší i nezvyklé triky

Jana Sobíšková
  17:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pražští hygienici v posledních měsících čelí rostoucímu náporu stížností. Obyvatele metropole nejčastěji trápí hluk z dopravy nebo hudebních klubů. „Přichází nám i přes dvacet podnětů denně, a to jenom na hluk,“ potvrzují zástupci Hygienické stanice hl. m. Prahy. Podání od občanů proto nyní musí intenzivně třídit, řada z nich se totiž po prověření ukáže jako bezdůvodná nebo nespadá do jejich kompetence.

Každým hlášením se ale musí zabývat. „To znamená zjistit k tomu všechno, co se dá,“ přiblížila ředitelka odboru Eva Moravcová s tím, že to často obnáší i výjezd na místo.

Když potřebujeme měřit 24 hodin, dá se to udělat pomocí kamer.

Jakub Jandazástupce ředitelky odboru hygieny obecné a komunální

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Sekačka jako důkaz hluku. Stížností přibývá, hygienici řeší i nezvyklé triky

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ilustrační snímek

Pražští hygienici v posledních měsících čelí rostoucímu náporu stížností. Obyvatele metropole nejčastěji trápí hluk z dopravy nebo hudebních klubů. „Přichází nám i přes dvacet podnětů denně, a to...

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