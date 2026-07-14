Každým hlášením se ale musí zabývat. „To znamená zjistit k tomu všechno, co se dá,“ přiblížila ředitelka odboru Eva Moravcová s tím, že to často obnáší i výjezd na místo.
Když potřebujeme měřit 24 hodin, dá se to udělat pomocí kamer.
Každým hlášením se ale musí zabývat. „To znamená zjistit k tomu všechno, co se dá,“ přiblížila ředitelka odboru Eva Moravcová s tím, že to často obnáší i výjezd na místo.
Když potřebujeme měřit 24 hodin, dá se to udělat pomocí kamer.
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....
V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...
Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...
Anonym ráno zaměstnal policii na hlavním nádraží a naštval stovky cestujících. Kvůli oznámení výbušného systému totiž vlakové linky přerušily provoz nebo byly odkloněny, soupravy metra stanicí jen...
Varování meteorologů před extrémním počasím, které v úterý zasáhne Českou republiku, začíná nabírat jasných obrysů. Zhruba ve čtyři hodiny odpoledne se výraznější supercela objevila na Příbramsku....
Pražští hygienici v posledních měsících čelí rostoucímu náporu stížností. Obyvatele metropole nejčastěji trápí hluk z dopravy nebo hudebních klubů. „Přichází nám i přes dvacet podnětů denně, a to...
Až dvě stovky nových městských autobusů typu Standard plánuje v příštích pěti letech nakoupit Dopravní podnik Praha (DPP). V rámci modernizace vozového parku jej chce doplnit o sto dvanáctimetrových...
Hasiči v pondělí skončili s hašením požáru elektrokoloběžek v Čelákovicích, do rána místo hlídala dobrovolná jednotka. Dopoledne pak halu předali majiteli. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů...
Rekonstrukce silnice v Břežanském údolí měla být podle původního plánu hotová do Vánoc. Oprava nejkratší cesty ze středočeských Dolních Břežan na pražskou Zbraslav se ale protáhne. Práce zde budou...
Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil odvolací soud řidiči porsche Adamu Coubalovi tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody...
Vedení ODS bude postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a stále doufá v to, že se k tomu tak politik sám postaví. Novinářům to řekl předseda občanských demokratů Martin...
Pražský dopravní podnik v noci plně obnovil provoz tramvají přes Čechův most. Doprava zde byla v pondělí večer omezena kvůli horkému počasí a rozteklému asfaltu do kolejí. Tramvajová trať v Karlíně...
Anonym ráno zaměstnal policii na hlavním nádraží a naštval stovky cestujících. Kvůli oznámení výbušného systému totiž vlakové linky přerušily provoz nebo byly odkloněny, soupravy metra stanicí jen...
Oblastní rada ODS v Praze 1 se postavila za Filipa Dvořáka. I přes výzvu vedení strany k jeho rezignaci ho nadále považuje za kandidáta na starostu této městské části. Pondělního jednání se...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...
Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...