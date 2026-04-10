Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři

  14:31
Uvidí Pražané zaručeně pravý mercedes, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát? Vystavení originálního vozu slibují pořadatelé květnové vzpomínkové akce k uctění československého protinacistického odboje v Praze 8.
Opravený automobil říšského protektora Reinharda Heydricha v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech v rámci 5. ročníku Dne Jana Kubiše, 24. května 2025. | foto: ČTK

Mercedes, kterým jel ve svůj osudný den protektor Heydrich
Akci k uctění památky operace Anthropoid a domácího odboje bude pořádat Městská část Praha 8. Heydrichův mercedes bude k vidění v kulturním domě v Ládví.

Historická hodnota vystaveného vozu je podle odborníků výjimečná.

„Podle techniků a historiků, kteří to vozidlo prohlíželi, konkrétně pánů Stehlíka a Čvančary, má nejvíce signifikantních znaků, oproti všem předchozím domnělým Heydrichovým autům,“ řekl pro iDNES.cz místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.

Zemřela Heydrichova zahradnice. Češka pomáhala Židům, kteří pro něj pracovali

Podle něj je nezpochybnitelné, že vůz nese stopy po výbuchu granátu Jana Kubiše, přičemž pravý zadní blatník je prokazatelně svařovaný kvůli dřívějšímu poškození.

Osud vozu po roce 1945 halilo následující dekády tajemství. „Toto auto bylo v roce 1949 doložitelně předáno z policejních služeb církvi, což byl zastírací manévr a získali jej příslušníci StB. Pak auto samozřejmě dosloužilo a skončilo v soukromých rukách, až jej získal současný vlastník,“ doplnil Švarc s tím, že majitel z Vysočiny nechal skelet vozu precizně zrestaurovat.

Přestože jsou viditelné části repasované nebo nové, historické jádro automobilu (tzv. skelet) zůstalo zachováno.

Dříve bylo zrekonstruované auto vystaveno na den Jana Kubiše v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech, kde sklidilo velký úspěch a bylo hlavní atrakcí, kterou vidělo zhruba tisíc návštěvníků.

Dvoudenní program v Praze 8 nabídne ve dnech 22. a 23. května přednášky historiků, křest knihy i ukázky techniky. Před budovou kulturního domu bude také vystavena věrná replika britského stíhacího letounu Spitfire.

Který je ten pravý? Záhada tří Heydrichových mercedesů

Páteční program zahájí přednáška Jana Borise Uhlíře o proměnách odboje po atentátu, na kterou naváže historik Vlastislav Janík s osudy výsadku Benjamin. Večer vyvrcholí křtem nové knihy Pavla Černého, která uzavírá trilogii o odbojáři Václavu Morávkovi.

Pro návštěvníky bude připravena i řada tematických zajímavostí, například speciální pivo Pobožný střelec z místního pivovaru Cobolis nebo vystoupení skupiny Taxmeni.

Premiéra Heydrichova kabrioletu. Zrenovovaný mercedes ukázali na jediný den

Sobotní druhá část akce se propojí s dalšími místy spojenými s historií Anthropoidu. V Panenských Břežanech bude k vidění unikátní dopis Jana Kubiše a u depa Hloubětín se uskuteční rekonstrukce útoku v rámci natáčení filmu Ležáky.

Celou akci organizuje místostarosta Jiří Vítek, jehož projekt sběratelských karet parašutistů pomohl financovat pamětní desku pilota Karla Körbera. Vstup na všechny body programu v Praze 8 je pro veřejnost zdarma.

Nejčtenější

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

„Chceš přes držku?“ Muž v pražském metru usměrňoval hajlujícího mladíka

Mladík hajloval v podchodu, stačilo na něj pořádně houknout

Na sociálních sítích se objevilo video z pražské stanice metra Můstek, na kterém kráčí muž se zdviženou pravicí a do toho provolává nacistický pozdrav „Heil Hitler“. Jiný kolemjdoucí muž rychle...

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

Obědy v pražských menzách zdražily, školy nakupují pro studenty mikrovlnky

ilustrační snímek

Kvůli změně financování stravování si v menzách studenti na pražských vysokých školách připlatí. Některé univerzity pokryjí zdražení ze svého, jinde další kroky ve financování stravování dál...

10. dubna 2026  14:04

Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Obviněný muž z těžkého ublížení na zdraví jde do vazby

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek...

10. dubna 2026  12:11

Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce

Národní dům na Vinohradech (25. března 2025)

Praha plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Radní města budou o odkupu hlasovat v...

10. dubna 2026  10:41

Tramvaje a autobusy na Dvoreckém mostě. Jak zamíchají pražskou dopravou?

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Nový Dvorecký most se otevře 17. dubna a už o den později tudy projedou linky městské hromadné dopravy. Dvě tramvajové, čtyři denní a dvě noční linky autobusů. Jak se změní doprava v oblasti poté, co...

10. dubna 2026  9:30

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová

Dánská házenkářka Julie Mathiesen Scaglioneová se probíjí mezi Češkami.

České házenkářky v předposledním z šesti utkání skupiny Euro Cupu podlehly v Praze favorizovanému Dánsku 20:30. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy ztratily zápas s úřadujícími vicemistryněmi...

9. dubna 2026  19:32,  aktualizováno  20:14

Dvorecký most, to bude i botanická zahrada z pouličních lamp a betonový vodník

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Koleje na novém Dvoreckém mostě ještě testuje tramvajová souprava a dělníci dokončují detaily tramvajové zastávky na konci mostu. Ale už příští týden na něj vjedou první tramvaje a autobus. Nový most...

9. dubna 2026  19:10

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Unikátní pražské fitko boří hranice. Kojenci i malí školáci tu poznávají radost z pohybu

Interaktivní dětské hřiště Jony’s Gym v pražských Letňanech. (9. dubna 2026)

Výjimečnou tělocvičnu Jony’s Gym v pražských Letňanech ve čtvrtek slavnostně otevřeli veřejnosti. Projekt jako jediný v Česku nabízí fyzické aktivity speciálně upravené pro děti od šesti měsíců do...

9. dubna 2026  17:45

Začal úklid, všude je voda. Úřad Prahy 15 otevře po požáru nejdříve ve středu

Na radnici Prahy 15 v Horních Měcholupech vzplála střecha. (9. dubna 2026)

Úřad Prahy 15, na jehož střeše vypukl ve středu požár, začne fungovat v provizorním režimu nejdříve ve středu 15. dubna. Technikům se podařilo zprovoznit jednu „větev“ elektrických rozvodů a server,...

9. dubna 2026  10:29,  aktualizováno 

