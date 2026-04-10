Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři

Akci k uctění památky operace Anthropoid a domácího odboje bude pořádat Městská část Praha 8. Heydrichův mercedes bude k vidění v kulturním domě v Ládví.
Historická hodnota vystaveného vozu je podle odborníků výjimečná.
„Podle techniků a historiků, kteří to vozidlo prohlíželi, konkrétně pánů Stehlíka a Čvančary, má nejvíce signifikantních znaků, oproti všem předchozím domnělým Heydrichovým autům,“ řekl pro iDNES.cz místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.
|
Podle něj je nezpochybnitelné, že vůz nese stopy po výbuchu granátu Jana Kubiše, přičemž pravý zadní blatník je prokazatelně svařovaný kvůli dřívějšímu poškození.
Osud vozu po roce 1945 halilo následující dekády tajemství. „Toto auto bylo v roce 1949 doložitelně předáno z policejních služeb církvi, což byl zastírací manévr a získali jej příslušníci StB. Pak auto samozřejmě dosloužilo a skončilo v soukromých rukách, až jej získal současný vlastník,“ doplnil Švarc s tím, že majitel z Vysočiny nechal skelet vozu precizně zrestaurovat.
Přestože jsou viditelné části repasované nebo nové, historické jádro automobilu (tzv. skelet) zůstalo zachováno.
Dříve bylo zrekonstruované auto vystaveno na den Jana Kubiše v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech, kde sklidilo velký úspěch a bylo hlavní atrakcí, kterou vidělo zhruba tisíc návštěvníků.
Dvoudenní program v Praze 8 nabídne ve dnech 22. a 23. května přednášky historiků, křest knihy i ukázky techniky. Před budovou kulturního domu bude také vystavena věrná replika britského stíhacího letounu Spitfire.
|
Páteční program zahájí přednáška Jana Borise Uhlíře o proměnách odboje po atentátu, na kterou naváže historik Vlastislav Janík s osudy výsadku Benjamin. Večer vyvrcholí křtem nové knihy Pavla Černého, která uzavírá trilogii o odbojáři Václavu Morávkovi.
Pro návštěvníky bude připravena i řada tematických zajímavostí, například speciální pivo Pobožný střelec z místního pivovaru Cobolis nebo vystoupení skupiny Taxmeni.
|
Sobotní druhá část akce se propojí s dalšími místy spojenými s historií Anthropoidu. V Panenských Břežanech bude k vidění unikátní dopis Jana Kubiše a u depa Hloubětín se uskuteční rekonstrukce útoku v rámci natáčení filmu Ležáky.
Celou akci organizuje místostarosta Jiří Vítek, jehož projekt sběratelských karet parašutistů pomohl financovat pamětní desku pilota Karla Körbera. Vstup na všechny body programu v Praze 8 je pro veřejnost zdarma.
|
18. května 2015