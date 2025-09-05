Menzel měl desítky ocenění, ale nikdy se nechlubil. Oscara i další teď můžete vidět

Jana Sobíšková
  12:30
Pouhé dva dny mají zájemci na to, aby navštívili unikátní výstavu trofejí, ocenění a řádů režiséra Jiřího Menzela s názvem Ostře sledovaná ocenění. Akce se koná v galerii Písecká brána na Hradčanech u příležitosti pátého výročí umělcovy smrti, které připadá na 5. září.

Většinu z více než devadesáti ocenění, které oscarový režisér za svou tvorbu získal, uvidí veřejnost poprvé. Od roku 1966 Menzel nasbíral minimálně 150 ocenění, řádů, státních vyznamenání, sošek, diplomů, pamětních medailí.

Jiří Menzel
Sošku Zlatého medvěda obdržel v Berlíně v roce 1990 za film Skřivánci na niti.
Amerického Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film získal režisér za svůj první celovečerní snímek Ostře sledované vlaky roku 1966.
Režisér Postřižin Jiří Menzel během jedné z návštěv v již opraveném dalešickém pivovaru
11 fotografií

„Nadačnímu fondu Jiřího Menzela i rodině přišlo vhodné tato ocenění poprvé ukázat i veřejnosti, aby se v souvislosti se jménem Jiří Menzel nevzpomínalo pouze na jeho zaslouženého Oscara,“ uvedla Radka Martiníková z Nadačního fondu Jiřího Menzela, který výstavu pořádá a jehož zakladatelkou je producentka a vdova po slavném filmaři Olga Menzelová.

Schovaný Oscar

Jiří Menzel svá ocenění doma nevystavoval, takže i jeho blízcí viděli některá z nich poprvé.

„On byl celý život velmi skromný a neokázalý. Přestože si cen velmi vážil, nikdy je neměl vystavené někde na piedestalu, ale měl je celý život schované. Stejně tak jako návštěvníci výstavy, tak i já ceny uvidím poprvé. Dokonce i tu nejslavnější cenu – Oscara, kterou mu udělila americká Akademie filmového umění a věd za Ostře sledované vlaky – jsem viděla až po mnohaletém soužití s Jiřím, když k nám přišel jeho kamarád a na Oscara byl zvědav,“ přiznává Menzelová.

Olga Menzelová se ukázala v plavkách. Stárnoucím ženám radí, jak zhubnout

Výstava je rozdělena do dvou částí – ocenění za konkrétní filmy a ocenění osobní.

„Mezi cenami jsme objevili mimo jiné diplom malovaný přímo na kůži z mexického Acapulca, pamětní medaili kambodžského krále a mnoho dalších krásných cen i medailí. S kolegyní jsme ceny procházely několikrát a pokaždé jsme objevily nějakou další, třeba i v podobě diplomu, který visel na toaletě pro hosty a my ho dlouho přehlížely,“ prozradila Martiníková.

Má 9 Českých lvů, stříhal pro Menzela i Kachyňu. Karlovarský festival ocení Jiřího Brožka

Mezi oceněními nebude kromě Oscara chybět ani Český lev za nejlepší režii snímku Obsluhoval jsem anglického krále z roku 2007 či Zlatý medvěd z roku 1990 za Skřivánky na niti.

Výstava Ostře sledovaná ocenění bude otevřena pro veřejnost v galerii Písecká brána v Praze 6 pouze tento víkend 6. a 7. září. V sobotu od 14 do 20 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

