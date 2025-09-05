Většinu z více než devadesáti ocenění, které oscarový režisér za svou tvorbu získal, uvidí veřejnost poprvé. Od roku 1966 Menzel nasbíral minimálně 150 ocenění, řádů, státních vyznamenání, sošek, diplomů, pamětních medailí.
„Nadačnímu fondu Jiřího Menzela i rodině přišlo vhodné tato ocenění poprvé ukázat i veřejnosti, aby se v souvislosti se jménem Jiří Menzel nevzpomínalo pouze na jeho zaslouženého Oscara,“ uvedla Radka Martiníková z Nadačního fondu Jiřího Menzela, který výstavu pořádá a jehož zakladatelkou je producentka a vdova po slavném filmaři Olga Menzelová.
Schovaný Oscar
Jiří Menzel svá ocenění doma nevystavoval, takže i jeho blízcí viděli některá z nich poprvé.
„On byl celý život velmi skromný a neokázalý. Přestože si cen velmi vážil, nikdy je neměl vystavené někde na piedestalu, ale měl je celý život schované. Stejně tak jako návštěvníci výstavy, tak i já ceny uvidím poprvé. Dokonce i tu nejslavnější cenu – Oscara, kterou mu udělila americká Akademie filmového umění a věd za Ostře sledované vlaky – jsem viděla až po mnohaletém soužití s Jiřím, když k nám přišel jeho kamarád a na Oscara byl zvědav,“ přiznává Menzelová.
|
Olga Menzelová se ukázala v plavkách. Stárnoucím ženám radí, jak zhubnout
Výstava je rozdělena do dvou částí – ocenění za konkrétní filmy a ocenění osobní.
„Mezi cenami jsme objevili mimo jiné diplom malovaný přímo na kůži z mexického Acapulca, pamětní medaili kambodžského krále a mnoho dalších krásných cen i medailí. S kolegyní jsme ceny procházely několikrát a pokaždé jsme objevily nějakou další, třeba i v podobě diplomu, který visel na toaletě pro hosty a my ho dlouho přehlížely,“ prozradila Martiníková.
|
Má 9 Českých lvů, stříhal pro Menzela i Kachyňu. Karlovarský festival ocení Jiřího Brožka
Mezi oceněními nebude kromě Oscara chybět ani Český lev za nejlepší režii snímku Obsluhoval jsem anglického krále z roku 2007 či Zlatý medvěd z roku 1990 za Skřivánky na niti.
Výstava Ostře sledovaná ocenění bude otevřena pro veřejnost v galerii Písecká brána v Praze 6 pouze tento víkend 6. a 7. září. V sobotu od 14 do 20 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin. Vstup je zdarma.