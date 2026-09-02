Incident hned na startu školního roku. Někdo se v noci dostal do budovy, děti musely jinam

„V 5:45 nám bylo oznámeno vniknutí, zřejmě přes vrata, do vestibulu školy. Osoba se vloupala do prodejního stánku. Policisté věc dále prošetřují,“ sdělil redakci iDNES. cz policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Do budovy školy nebude z bezpečnostních důvodů umožněn vstup do doby, než Policie ČR provede kontrolu prostor a potvrdí, že je užívání budovy bezpečné,“ napsal na webu školy ředitel Lukáš Riegr.
U vstupu do školy si budou žáky přebírat pedagogičtí pracovníci, kteří zajistí náhradní program mimo budovu školy.
Děti se mají řídit pokyny zaměstnanců a do školy samy nevstupovat.
„O dalším průběhu a případném obnovení běžné výuky vás budeme neprodleně informovat,“ dodal také ředitel.