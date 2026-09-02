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Incident hned na startu školního roku. Někdo se v noci dostal do budovy, děti musely jinam

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  10:51aktualizováno  11:16

Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku. | foto: ZŠ Jindřicha Matiegky

Komplikace hned na startu nového školního roku zaznamenali v Mělníku. V noci na středu tu měl neznámý člověk vniknout do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky. Ve středu je z toho důvodu omezen provoz školy, informoval ředitel.

„V 5:45 nám bylo oznámeno vniknutí, zřejmě přes vrata, do vestibulu školy. Osoba se vloupala do prodejního stánku. Policisté věc dále prošetřují,“ sdělil redakci iDNES. cz policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Do budovy školy nebude z bezpečnostních důvodů umožněn vstup do doby, než Policie ČR provede kontrolu prostor a potvrdí, že je užívání budovy bezpečné,“ napsal na webu školy ředitel Lukáš Riegr.

U vstupu do školy si budou žáky přebírat pedagogičtí pracovníci, kteří zajistí náhradní program mimo budovu školy.

Děti se mají řídit pokyny zaměstnanců a do školy samy nevstupovat.

„O dalším průběhu a případném obnovení běžné výuky vás budeme neprodleně informovat,“ dodal také ředitel.

Střední školy
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