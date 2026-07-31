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Letná se chystá na megakoncert Ztraceného. Staví se tribuny, posílí MHD

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  9:16
Pražská Letná se připravuje na velký koncert Marka Ztraceného, který se koná příští pátek. A chystají se i dopravní opatření. Kvůli očekávanému náporu fanoušků zavede pražský dopravní podnik před začátkem akce mimořádnou tramvajovou linku, po koncertu posílí provoz metra i tramvají. Dohlížet bude i policie.

„Jsem na Letenské pláni a trénuju zrovna texty,“ láká na megakoncert prostřednictvím Facebooku sám Marek Ztracený.

Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá show nabitá známými hity z jeho osmnáctileté kariéry.

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)
42 fotografií

Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty už nyní roste obrovská tribuna, další konstrukce, i zákulisní zázemí pro chystaný megakoncert. Podle mapy bude na místě pět tribun a celý areál zaplní Letnou od zastávky metra Hradčanská téměř po Vltavskou.

Na očekávaný nápor fanoušků reaguje také pražský dopravní podnik, který v okolí posílí dopravu na a z koncertu.

Zavede tramvajovou linku s číslem 44, která bude před začátkem vystoupení jezdit v intervalu pěti minut v trase kolem Letné.

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....

„Od cca 15:30 do 19:00 bude tramvaj jezdit polokružně, tedy pouze v tomto směru v trase: Špejchar – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Korunovační – Sparta – Špejchar,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Po skončení koncertu, od 22:00 až 23:30, se posílí provoz metra na lince A, a to v úseku Dejvická – Želivského. „Návštěvníkům koncertu doporučujeme využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti,“ dodává dopravní podnik.

Na lince C z Holešovic do Kačerova naopak zkrátí stávající intervaly.

Megakoncert Marka Ztraceného hlásí téměř vyprodáno. Kapacitu ale neprozradí

„Kromě toho bude mít DPP připraveno osm záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových spojů,“ dodal Šabík.

Na celou akci posílí DPP také dispečerský dohled nad městskou hromadnou dopravou, kterou bude společně s Policií ČR na místě řídit.

Rozmístění tribun během koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026

Policie se zaměří na auta

Samotná policie bude řídit hlavně automobilovou dopravu. „Budeme upozorňovat všechny řidiče, aby do toho místa nejezdili automobily a využívali městskou hromadnou dopravu, a to z toho důvodu, že na místě se většinou tvoří dlouhé kolony,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

„Něco, co tu ještě nebylo.“ Marek Ztracený láká na největší koncert svého života

Úvodní vystoupení večera obstará od 18:45 Ztraceného blízká kolegyně Martina Pártlová. Od 19:30 zpěvačku zastoupí DJ se svým warm upem pro doladění atmosféry a vrchol večera, vystoupení čtyřnásobného držitele Českého slavíka začne ve 20:00.

K dostání jsou podle pořadatelů jen poslední volné vstupenky.

Přesnou kapacitu koncertu si organizátoři nechávají pro sebe. Zpěvákova manažerka Simona Krajczy však redakci iDNES.cz tento týden prozradila, že v oběhu je nyní už jen posledních pár vstupenek na vzdálenější stání a stání pod pódiem. Sezení na tribunách je v tuto chvíli kompletně vyprodané.

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