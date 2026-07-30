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VIDEO: Ledové rochnění medvědích dvojčat. Zoo jim ho do výběhu nasypala tuny

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  11:25
Příjemné osvěžení pro medvědy a neobvyklá atrakce pro návštěvníky. V pražské zoo se ve středečním tropickému dni rozhodli opět hodit kostky ledu ledním medvědům. Čtvrteční teploty mají totiž dosáhnout až 38 stupňů.

Zahrada tak pokračuje v tradici letní akce Zoo pod ledem. Medvědi dostali letos kvůli vysokým teplotám zhruba tři tuny ledu. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení, řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí zoo Filip Mašek.

Do ledu jim chovatelé ukryli pamlsky v podobě zmražených sépií, které při aktivitě hledali a žrali. Ve výběhu měli medvědi také plastový bazének naplněný vodou s ledem. V ledových kostkách se váleli a otírali se o ně.

Jeden čumák, pak druhý a pak už to šlo rychle. Koupačka, válení se v ledu, prostě hrátky v nastupujícím parním dni. Což ocenili i přítomní návštěvníci před výběhem, zejména malé děti.

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Chladivou nadílku dostali medvědí bratři Gregor a Aleut po deváté hodině ranní. Nejprve to vypadalo, že nedůvěřivě k nadílce hledí, pak se vydali prozkoumat nejen kostky ledu, ale i káď, která byla ledem naplněná.

Příjemné osvěžení ve zvlášť tropický den čekalo i návštěvníky, a to u četných mlžítek.

„Hned několik stojanů letos přibylo na dětském hřišti Rezervace Bororo a dalších bezmála třicet ochlazuje mikroklima napříč celým areálem Zoo Praha,“ uvedla pražská zoo na webu.

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Led podle Maška neslouží pouze k ochlazení, ale také jako takzvaný enrichment, tedy obohacení prostředí. „Ti lední medvědi se tím ochladí, osvěží a současně je to pro ně právě takový fyzický a mentální stimul, protože ten život v zoologické zahradě může být pro některá zvířata fádní, tak my jim ho tím zpestřujeme,“ řekl mluvčí.

V minulých letech dostávala led také další zvířata, například tasmánští čerti, vydry, bizoni nebo koně Převalského. Letos zahrada připravila led pouze ledním medvědům. U ostatních druhů podle Maška ochlazení zajišťují nová mlžítka, kterých zoo přes zimu instalovala zhruba deset, a nyní jich tak v areálu funguje 28.

„Tato mlžítka to mikroklima zlepšují, takže než abychom sypali tuny ledu například ke koním Převalského, kteří o to ani neměli takový zájem, ale to mikroklima to ochladilo, tak tam jsme raději instalovali mlžítko, které vyjde samozřejmě i ekonomicky lépe,“ řekl Mašek.

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Další led chce zahrada objednat podle předpovědi počasí pravděpodobně už příští týden ve středu. O tom, kdy akci zopakuje, rozhodnou však očekávané teploty. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména ve čtvrtek a v pátek budou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia.

Akci s názvem Zoo pod ledem uspořádala zahrada poprvé před dvěma lety, chce tak zpříjemnit zvířatům horké letní dny. Kritériem pro ledové osvěžení je předpověď počasí nad 30 stupňů Celsia, uvedl minulý rok bývalý ředitel Miroslav Bobek.

Hodilo by se vám podobné osvěžení v hromadě ledu, jaké si ve čtvrtek dopřáli medvědi v zoo?

celkem hlasů: 13
Lední medvědi dostali do výběhu několik tun ledových kostek. (30. července 2026)
Lední medvědi dostali do výběhu několik tun ledových kostek. (30. července 2026)
Lední medvědi dostali do výběhu několik tun ledových kostek. (30. července 2026)
Lední medvědi dostali do výběhu několik tun ledových kostek. (30. července 2026)
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