Smutná zkouška dospělosti. V technických oborech neuspěla více než půlka studentů

Na určitých oborech nezvládla podle aktuálních dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zkoušku dospělosti dokonce více než polovina jejích účastníků. Například na čáslavské SOŠ řemesel nalezlo slovo „neuspěl(a)“ u svých výsledků, a to ještě před profilovou částí, osm z dvanácti maturantů technického oboru.

Ředitelé zdůvodňují jarní maturitní „mizerii“ například slučováním škol, podceněním přípravy ze strany studentů, příliš benevolentními přijímačkami nebo omezením výuky v době pandemie. Odborníci přitom potvrzují, že o výsledku v maturitní zkoušce se rozhoduje do velké míry právě už na začátku studia.

„Neúspěch u nich ukazuje hlavně na to, jaké žáky si střední škola na začátku vybrala, než to, jak je dokázala během čtyř, šesti nebo osmi let posunout. Pokud se na školu hlásí děti se skvěle zvládnutými přijímacími zkouškami, podobně dobře se jim bude velmi pravděpodobně dařit také při maturitách,“ vysvětlují zástupci České školní inspekce.

Přestupte, nebo zkuste doučování

Jednou z nejhorších škol z pohledu výsledků maturit je SOŠ a SOU Neratovice, kde už při společné části neuspěla téměř třetina studentů.

Maturity v číslech 100 % maturantů uspělo na gymnáziích ve Vlašimi a v Brandýse

maturantů uspělo na gymnáziích ve Vlašimi a v Brandýse 44 % studentů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora maturitu nezvládlo

studentů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora maturitu nezvládlo 15 % maturantů na SOŠ dopravní v Čáslavi musí k maturitě znovu

maturantů na SOŠ dopravní v Čáslavi musí k maturitě znovu 3 pokusy mají studenti na složení maturitní zkoušky

„Nejčastěji nezvládli test z češtiny a profilovou zkoušku z odborných předmětů. Naše škola se před třemi lety sloučila se SOŠ a SOU v sousedních Kralupech nad Vltavou, a tím jsme převzali žáky maturitních ročníků v nových studijních oborech, což je jeden z důvodů špatných výsledků. Na nich se dále podílí podcenění soustavné přípravy ze strany žáků. Roli však může hrát i doznívající výpadek prezenční výuky během pandemie, kdy navíc uchazeči neskládali přijímací zkoušky,“ řekla MF DNES Lenka Mrzílková, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování na neratovické škole.

Podle ní většina „propadlíků“ odmaturuje v podzimním termínu a pouze jedinci zkoušku opakují nebo výjimečně neuspějí vůbec.

„V některých případech doporučujeme studentům s nejhorším prospěchem, aby raději změnili obor, dalším pak nabízíme doučování,“ podotkla Mrzlíková.

Na nymburské Střední zdravotnické škole se k maturitám přihlásilo celkem 75 žáků z oborů Praktická sestra, Zdravotnické lyceum a Asistent zubního technika.

„Zkoušku úspěšně složilo 56 studentů a 19 neuspělo – pět ze dvou předmětů a 14 žáků pouze z jedné části – přičemž šesti z nich chyběl ke kýžené hranici jediný bod. Ve srovnání s loňským rokem se bohužel výsledky maturit zhoršily. V posledních letech jsme totiž přijímali žáky s nižším bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky, což se určitě projevilo i v průběhu studia a následně u maturit. Nicméně klíčová byla také jejich slabší příprava; zejména v oblasti didaktických testů,“ uvedl ředitel nymburské školy Tomáš Vaněk.

Nyní se spolu s pedagogy bude zabývat nastavením kroků, které by špatné výsledky u maturit změnily. „Zvažujeme například revizi kritérií pro přijetí, abychom zajistili, že noví žáci budou mít dostatečné předpoklady pro úspěšné absolvování studia. Při výuce se pak zaměříme na intenzivnější přípravu zejména v českém jazyce,“ popsal Vaněk.

Ach ten český jazyk

To SOŠ a SOU v Mladé Boleslavi trápí především výsledky žáků nástavbového studia, kterých letos u maturit neuspěla více než třetina.

„Bohužel řada z nich má nízkou motivaci ke vzdělávání, protože již v minulosti získali výuční list. Nejhůře si vedli v češtině. Domnívám se, že mají výrazně silně vyvinutou nechuť číst, problémy s vyjadřováním v mateřském jazyce a tím i sníženou schopnost porozumět textu,“ zdůraznil ředitel boleslavské školy Jiří Šlégl.

Také v metropoli ovšem nalezneme střední školy, kde maturanti zrovna neexcelovali. Třeba na Střední škole obchodní na Vinohradech neprošlo závěrečnou zkouškou 25 žáků z 48 v oboru Obchodník, tedy více než polovina.

„Nejvíce z nich neuspělo v didaktickém testu z českého jazyka a profilové části odborných předmětů. Výsledky ovlivnil především přístup samotných žáků. Přitom v rámci výuky klademe zvýšený důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, která bývá častým důvodem neúspěchu zejména v didaktických testech,“ doplnil ředitel pražské školy Ivo Krajíček.