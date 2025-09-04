Matka s dětmi přecházela koleje na červenou, narazila do nich tramvaj

  17:32
Tramvaj ve čtvrtek kolem třetí hodiny odpoledne narazila do matky, která v Praze přecházela s dvojicí dětí na červenou přes koleje u zastávky Hradčanská. Jednoho z potomků záchranáři odvezli na vyšetření do nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Kolem třetí hodiny odpolední tramvaj narazila do tří chodců v ulici Milady Horákové u tramvajové zastávky Hradčanská. Jednalo se o matku s dvěma dětmi, kteří přecházeli na červenou,“ vysvětlil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Utrpěná zranění byla lehká, upřesnila mluvčí záchranářů Jana Poštová. „Na místo jely dvě posádky záchranářů s doktorem. Z dětí, kterým bylo oběma méně než pět let, jedno odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice,“ uvedla.

Školák v Praze nepřežil střet s tramvají, hodinu ho marně oživovali

„Druhé dítě mělo menší poranění v oblasti hlavy, matka pak v oblasti nohou. Všichni jsou mimo ohrožení života,“ upřesnila.

Úsek je bez dopravních omezení, dodal policejní mluvčí. „Událost došetřujeme. Dechové zkoušky na alkohol vyšly u všech zúčastněných negativně,“ řekl.

ulice Milady Horákové

ulice Milady Horákové

