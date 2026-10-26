Podle obžaloby, která je založená na výpovědi malých školáků a znaleckých posudcích, žena děti bezdůvodně bila, škrtila šňůrou od vysavače, pouštěla je z výšky, sprchovala studenou vodou a způsobila jim zlomeniny rukou či žeber, zčásti neléčené.
|
Zlomeniny i jehla v lýtku. Matka viněná z týrání dětí se vyhýbá soudu, zaznělo v síni
Státní zástupkyně Jana Murínová tvrdí, že žena v letech 2014 až 2023 opakovaně úmyslně napadala a psychicky týrala své děti, které se jí a jejímu manželovi narodily postupně v letech 2013, 2014, 2015 a 2018. Neúměrně je trestala třeba za neuklizený pokoj nebo odchod na hřiště bez dovolení.
Bila je vařečkou přes hýždě a ruce, rdousila je až do ztráty vědomí, mlátila je do hlavy hranou mobilu nebo jim hlavami tloukla o zeď či lednici. Jednání ženy postupně gradovalo v četnosti i intenzitě.
„Situace mě mrzí,“ říká matka
Nejstarší dceři matka podle obžaloby zlomila už v jejích 11 měsících předloktí, později ji prohodila skleněnými dveřmi a také jí způsobila poúrazový šedý zákal oka. Další dívce zlomila paži už jako dvouměsíčnímu kojenci. Staršímu z chlapců přivodila otevřenou zlomeninu ruky, když ho strhla z palandy. V lýtku měl zarostlou krejčovskou jehlu.
„Uvědomuji si závažnost situace, která mě mrzí,“ uvedla pětatřicetiletá žena u pražského městského soudu. „Slibuju, že budu do budoucna pracovat na tom, abych mohla všechny své děti obejmout. Prázdná náruč je pro mě ten největší trest,“ přečetla z předem připraveného stručného prohlášení.
Původně se nechala hospitalizovat na psychiatrii, obvinění popírala a soudci přes videokonferenci tvrdila, že nerozumí jeho otázkám, takže hlavní líčení začalo až na několikátý pokus.
|
21. září 2026
Dětem zůstaly v obličeji i jinde po těle jizvy. Na veřejnosti říkaly ze strachu z matky, že si zranění způsobily samy nebo při hře se sourozenci. „U doktorů dělala, že je na nás hodná. Doma se chovala hnusně,“ popsala před časem policistům její nejstarší dcera, když byla ve třetí třídě.
Na záznamu přehraném soudcem líčila dívka mimo jiné to, jak máma „vyváděla“, dala jí facku za trojku ze školy, píchla jí tužkou za chyby v diktátu nebo naháněla tátu s nožem a skoro ho přejela autem. Řekla, že matku už nikdy nechce vidět a nestýská se jí po ní.
|
Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo
Pozornosti úřadů se matka delší dobu vyhýbala i kvůli tomu, že zraněné děti vozila k různým lékařům nejen v hlavním městě, ale i do jiných krajů. Týrání se provalilo až tehdy, když přivezla syna do nemocnice a jeho zranění vysvětlovala epileptickým záchvatem, který se nepotvrdil. Lékaři zato u chlapce odhalili řadu zhojených zlomenin.
Murínová upozornila na to, že podle posudku zpracovaného až po podání obžaloby týrala matka i nejmladšího chlapce. Státní zástupkyně zdůraznila, že žena ovlivnila jeho psychický vývoj i tím, že od útlého věku vnímal její násilí vůči svým sourozencům, a matku nyní zcela odmítá. Dvě ze starších dětí navštěvovaly v době soužití s matkou speciální školu, po roce u prarodičů přešly na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny na školu běžnou.
Za týrání svěřené osoby a těžké ublížení na zdraví může soud ženě uložit pět až 12 let vězení. Státní zástupkyně pro ni chce nejpřísnější možný trest ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zmocněnkyně dětí pro ně žádá náhradu nemajetkové újmy ve výši několika milionů korun.
|
21. září 2026