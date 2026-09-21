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Zlomeniny i jehla v lýtku. Matka viněná z týrání dětí se vyhýbá soudu, zaznělo v síni

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  11:52
Matce z Prahy hrozí až 12 let vězení za dlouhodobé fyzické i psychické týrání čtyř malých dětí. Její potomci měli řadu neléčených zlomenin nebo šicí jehlu zarostlou v lýtku. Případ měl dnes začít projednávat soud, žena ale na poslední chvíli vypověděla plnou moc svému advokátovi, takže hlavní líčení nezačalo.

Soudy

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Matka se nechala hospitalizovat na psychiatrii a soudci během výslechu na dálku přes videohovor tvrdila, že nerozumí jeho otázkám. Podle lékařů je ale účasti na procesu schopná. Obvinění popírá, děti se podle ní zraňovaly samy, zejména při hrách.

Obžaloba uvádí, že matka týrala své děti nejpozději od roku 2014 do září 2023. „Viníme ji z toho, že dětem ubližovala dlouhodobě a takovým způsobem, že jim způsobila těžkou ujmu na zdraví jednak v podobě syndromu týraných dětí a vzniku posttraumatických poruch, jednak v podobě těžkých zdravotních následků, což se týká zejména zlomenin rukou,“ řekla novinářům dozorující státní zástupkyně Jana Murínová.

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„Přišlo se na to tak, že jedno z dětí přivezla záchranka do nemocnice a tam zjistili, že kromě aktuálního zranění, které obžalovaná vysvětlovala epileptickým záchvatem, má dítě řadu zhojených zlomenin a neléčených zranění,“ pokračovala státní zástupkyně. „Navrhuji maximální trest, a to dvanáct let odnětí svobody nepodmíněně,“ doplnila.

Děti jsou v pěstounské péči

Pozornosti úřadů se matka podle informací ČTK delší dobu vyhýbala i kvůli tomu, že zraněné děti vozila k různým lékařům nejen v hlavním městě, ale i do jiných krajů. Zlomeninu kojence vysvětlovala tak, že si sám přiskřípl ruku, u o něco staršího dítěte zase tím, že s ním cvičila Vojtovu metodu. Do škol dětem v případě jejich špatného zdravotního stavu psala omluvenky.

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Děti jsou nyní v pěstounské péči prarodičů, na které se podílí i jejich biologický otec. Ten podle obžaloby fungoval ve společné domácnosti i v době, kdy dětem vznikala zranění, často byl ale mimo domov kvůli práci a věřil zdůvodněním manželky.

Předseda soudního senátu pražského městského soudu Václav Kvapil dnes shodně se státní zástupkyní označil vypovězení plné moci advokáta za obstrukční jednání, jehož cílem je vyhnout se hlavnímu líčení.

Kauza ale podléhá takzvané nutné obhajobě, žena tedy právníka mít musí a soud jí ustanoví nového. „Několikrát mě požádala, ať jí donesu různé prostředky pro ukončení života. Stěží můžu obhajobu účelně vykonávat,“ konstatoval dosavadní advokát Milan Štemberg.

Soudy

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