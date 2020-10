Matka svěřila dceru pedofilovi, fatálně selhala, řekl soud. Muž se zabil

Z dcery odsouzené ženy si pedofil Petr Dostál udělal v roce 2016 taneční asistentku, která ho doprovázela na kurzech v mateřských školách. Po dobu dvou let s ní u sebe doma prováděl různé sexuální praktiky, které ji postupně cíleně učil.

Pořídil s ní více než stovku pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií. Matka dítěte svěřovala Dostálovi dceru několikrát týdně i poté, co se v říjnu 2016 dověděla o jeho sexuální orientaci.



Prvoinstanční soud ženě původně uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Chtěl tím zajistit, aby dcera nadále vyrůstala v úplné rodině.



Vrchní soud ale rozsudek označil za zjevně nepřiměřený a trest zvýšil na 4,5 roku nepodmíněně.



Nejvyšší soud na základě ženina dovolání pravomocný rozsudek zrušil a odvolacímu senátu uložil, aby lépe odůvodnil, proč upřednostnil zájem státu na potrestání obžalované místo nejlepšího zájmu dítěte. Ženě zároveň odložil výkon trestu.

Předseda odvolacího senátu Luboš Vrba dnes ženě uložil znovu nepodmíněný trest. „Byla to obžalovaná, kdo fatálním způsobem selhal ve výchově nezletilé. Měla to být především ona, komu leží na srdci zdárný vývoj dítěte,“ konstatoval v odůvodnění rozsudku. Podle Vrby to byla právě matka, která svou dceru vystavovala sexuálním atakům Dostála, přestože věděla o jeho pedofilii.

Vysokoškolsky vzdělaná žena u soudu v minulosti uvedla, že se Dostálem nechala zmanipulovat. Učitel ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický a že se sexuálními aktivitami nezačnou dříve než v jejích 15 letech.



Její obhájce dnes poukazoval na to, že se matka i celá rodina dívky snaží situaci napravit, pravidelně například dochází na terapie.

Dívka má podle soudních znalců narušený morální, emoční i sexuální vývoj, rozvinul se u ní syndrom týraného dítěte a v budoucnu může trpět těžkou posttraumatickou poruchou.

Dostál si za znásilnění dívky a zneužívání dalších holčiček v pražských školkách odpykával devítiletý trest, letos v dubnu v mírovské věznici zemřel. Vězeňská služba dnes uvedla, že dubnovou smrt muže ve věznici na Mírově uzavřela jako sebevraždu.