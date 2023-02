Na Matějské pouti děti sveze nová horská dráha, atrakce zdraží až o 60 korun

I tentokrát se pouť pochlubí 50metrovým kolem a slibuje nejlepší evropské atrakce. Novinkami letošního ročníku by měla být nová horská dráha od holandských partnerů, 65 metrů vysoká atrakce Airborne nebo nejnovější verze obřího řetízkového kolotoče Aeronaut. Objeví se také nové ruské kolo s uzavřenými a vyhřívanými kabinami.

Areál na Výstavišti nabídne kolem stovky atrakcí, většina z nich zůstane na svém místě až do konce. Letos se však návštěvníci nesetkají s centrifugou, ta podle pořadatelů nesplnila jejich podmínky. Kromě atrakcí z Nizozemí se na Výstavišti objeví také kousky ze Slovenska, většina atrakcí je však přímo z Česka. V provozu bude také bazén a do 30. března bude probíhat i lední bruslení.

Na Výstavišti se pouť koná už 60 let. Na otázku, zda se chystá na šedesátileté výročí něco speciálního, odpověděla tisková mluvčí Eva Kočková s tím, že je v jednání vystoupení a ohňostroj, ten ale díky omezení pyrotechniky v Praze není jistý.

Pořadatelé nastínili, že areál je po celkové úpravě a zábava by měla čekat na návštěvníky už při výstupu z tramvaje. Obnovily se rovněž atrakce v horním areálu.

Zábava zdraží

Navýšení cen se nevyhne ani Matějské. Ceny atrakcí se zvýší v řádech desítek korun, většinou od 10 do 60 korun. Nejdražší atrakce vyjdou až na 200 korun, a to především ty adrenalinové, které do Prahy dopravili holandští partneři. Některé atrakce přijely rovnou z Londýna z vánoční poutě, jak nastínil organizátor poutě Václav Kočka starší. Návštěvníci pocítí zdražení také na občerstvení.

Na zvýšení cen se podepsalo hlavně zvýšení cen energií. Velkým výdajem je také doprava atrakcí na místo, například k převozu jedné velké atrakce je potřeba devět nákladních vozů.

Mapa Matějské pouti na Výstavišti.

Každá atrakce prochází každoročně technickou prohlídkou a musí mít platný certifikát, samozřejmostí je i pojištění.

Při otázce na návštěvnost pořadatelé na tiskové konferenci odpověděli, že loňský ročník byl účastí nadprůměrný. V sobotu a neděli se pohybovala návštěvnost kolem 9 až 10 tisíc lidí. Velký zájem je hlavně o střelnice, stejně tak lidé rádi chodí na tradiční srdce z pouti nebo cukrovou vatu.

Speciální den pro handicapované děti

Matějská pouť bude otevřena od 25. února až do 10. dubna každý všední den kromě pondělí.

Výjimkou však bude pondělí 27. března. To bude pouť otevřena jen pro handicapované děti a děti z dětských a azylových domů. Loni se k handicapovaným dětem přidala také tisícovka dětí z Ukrajiny. Děti se budou moct zdarma povozit na atrakcích od 12 do 15 hodin. Provozovatelé každoročně na Den handicapovaných vynaloží přibližně dva miliony korun, akce bude probíhat ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda. Od 15 do 17 hodin také proběhne koncert na Křižíkové fontáně.

Mimo tuto speciální akci bude pouť přístupná od úterý do pátku od 12 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 22 hodin. Vstupné je i tento rok ve všední dny zdarma, naopak o víkendech či svátcích si lidé musí zaplatit. Vstupné zůstává ve výši 30 korun a i letos je možné zakoupit vstupenky také online na portálu Ticketportal. Děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P budou mít vstup zdarma. Pořadatelé však zdůrazňují, že provoz poutě závisí hlavně na počasí.