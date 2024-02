Matějská letos nabídne nejnovější řetízkový kolotoč i vodní dráhu. Ceny zůstanou

„Samozřejmě zde máme všechny ostatní atrakce, na které jsou lidé zvyklí,“ sdělil za pořadatele Václav Kočka starší s tím, že lákadla už jsou v areálu připravena. Tou největší, která nadchne hlavně milovníky adrenalinu, je 65 metrů vysoký kolotoč Airborne s lavicí otáčející se na kyvadle do všech směrů. Ten bude na pouti už potřetí. Chybět nebude ani osmdesátimetrový řetízkový kolotoč Around The World XXL, horská dráha Super Mouse či Joker Extreme.

Nizozemskách atrakcí bude letos dvanáct, z toho pět Matějskou opustí o něco dříve kvůli přesunu na jiné poutě, sedm atrakcí zůstane v areálu až do konce.

Na kolik letos vyjde návštěva Matějské pouti Pokud se letos vydá čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi na matějskou pouť, měla by jí útrata vyjít zhruba stejně jako v loňském roce. Při návštěvě pouti o víkendu zaplatí dva dospělí za vstup celkem 60 korun, děti do 120 cm a ZTP nebo ZTP/P mají vstup zdarma. Cena za jednu jízdu na dětské atrakci se má pohybovat mezi 60 a 70 korunami, velký řetízkový kolotoč vyjde na 80 korun. Za jízdu na větší a modernější atrakci zaplatíte zhruba od 120 do 200 korun. Za autodrom dáte 120, za ruské kolo 150, za strašidelný hrad rovněž 150, za aeronaut 180 a za airborne 200 korun. Na střelnici zaplatíte za pět střel 100 korun. Pokud se na pouti budete chtít i občerstvit, počítejte s tím, že cukrovou vatu koupíte za 50 korun, turecký med rovněž za 50, párek v rohlíku za 40, malinovku za 30 a pivo za 45 korun. Perníkové srdce vyjde podle velikosti od 80 do 150 korun.

Dobrou zprávou je, že by si milovníci poutí při letošní návštěvě té Matějské oproti loňsku neměli připlatit. „Zdražování jsme projednávali s majiteli atrakcí a ceny za jednotlivé jízdy by měly zůstat stejné jako loni,“ potvrdila Eva Kočková.

Kromě adrenalinu návštěvníky potěší stánky s občerstvením jako cukrová vata, perníková srdce, turecký med nebo langoše.

„U občerstvení a stánkového prodeje by ceny měly také zůstat zhruba stejné jako v loňském roce, možné je navýšení o pět až deset korun u některého druhu zboží,“ upřesnila Kočková.

Tradiční den pro handicapované a děti z dětských a azylových domovů proběhne v pondělí 18. března ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda. V tento den budou mít děti atrakce mezi 11.00 a 14.00 zdarma, následovat bude koncert na Křižíkově fontáně.

Novinkou je pak také spolupráce Matějské pouti s aktuálně probíhající výstavou aut z bondovek – Bond in Motion v Křižíkových pavilonech na Výstavišti.

„Ten, kdo si zakoupí vstupenku do areálu na Matějskou pouť, bude mít při návštěvě výstavy Bond in Motion slevu dvacet procent na vstupném,“ zmínila Kočková.

Matějská pouť bude otevřená od úterý do pátku od 12 do 21 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 22 hodin. „Na Velikonoce bude tedy otevřeno stejně jako o víkendu,“ dodala Kočková.

Ve všední dny se za vstup platit nebude, o víkendu a svátcích návštěvníci zaplatí 30 korun, stejně jako loni. Víkendové a sváteční vstupenky je možné pořídit buď přímo v pokladnách, nebo předem online přes Ticketportal.

I letos se bude možné do areálu dostat ze tří stran. Fungovat bude hlavní vstup z ulice U Výstaviště, dále z ulice Za Elektrárnou vedle plaveckého bazénu a také z Královské obory Stromovka. Na pouť se můžete vydat do neděle 14. dubna.