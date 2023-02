Matějská pouť se otevřela. Nabízí přes stovku atrakcí, ale za dražší ceny

Matějská pouť nabízí návštěvníkům více než stovku atrakcí, věština je z Česka, ale najdou se zde i nizozemské a slovenské atrakce. Vedle toho lidé mohou využít možnosti se občerstvit v řadě stánků.

O víkendu je otevřeno od 10 do 22 hodin, pondělky jsou zavřené (mimo prázdniny a svátky) a od úterý do pátku od 13 do 21 hodin. O víkendu je vstup za 30 korun (zdarma jsou děti do 120 cm a ZTP občané), ve všední dny se neplatí.

V Národní knihovně jsou první informace o pouti již z roku 1595. V areálu Výstaviště se koná od šedesátých let. Podle provozovatelů se jedná o první jarní pouť v Evropě a letos se slaví 60. výročí v Holešovicích. Zatím není jisté, zda se výročí bude speciálně slavit.

Letos vstupné na jednotlivé atrakce kvůli zvyšujícím se cenám energií podražilo, většina atrakcí stojí v řádu desetikorun, ty nejdraží jsou i za 200 korun.