Autor: ,
  15:56
Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na úřad vlády, soud uložil tři roky vězení. Muže potrestal i za psaní příspěvků s nacistickou tematikou nebo výzvy k násilí vůči vládě. Některé z příspěvků ale podle soudce nenaplnily znaky trestného činu, v části obžaloby proto muže osvobodil.

O Matějném lze podle soudce prohlásit, že je přesvědčeným rasistou, antisemitou, homofobem a neonacistou. Soudce zároveň upozornil, že soud právo na svobodu projevu ctí, toto právo ale podle něj není bezbřehé. Některé příspěvky Matějného podle soudce tuto hranici překročily a naplnily znaky trestných činů.

Obžalovaný Pavel Matějný u Okresního soudu Praha-východ (20. října 2025)
Pavel Matějný na snímku z roku 2013.
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013)
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013)
Při ukládání trestu vzal soud v potaz, že příspěvky Matějného neměly velký dosah, nepřibylo neonacistů a nenastala ani ozbrojená revoluce, ke které Matějný na internetu vybízel. „To však nic nemění na tom, že jeho chování bylo dlouhodobě společenský výrazně škodlivé,“ řekl soudce.

„Skutečnost, že se jeho výzvy nesetkaly s jím chtěnou reakcí, neznamená, že lze protiprávnost a nebezpečnost jeho jednání bagatelizovat. To pouze svědčí o tom, že obžalovaný není takovým vůdcem, jak o sobě možná sám smýšlí,“ dodal soudce.

Po výhrůžce vládě se vyhýbal soudu. Extremista Matějný skončil ve vazbě

Rozsudek není pravomocný, žalobce si nechal lhůtu pro případné odvolání. Matějný se vzdal práva na odvolání proti rozhodnutí o vině a proti trestu vězení, nesouhlasí pouze se zabráním elektroniky.

Matějný podle obžaloby před plánovanou demonstrací, která se uskutečnila loni 19. února, na sociální síti napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim se střelnou zbraní. Výhrůžku zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného policisté zadrželi, při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal se zásobníky s ostrým střelivem.

Už od roku 2020 podle obžaloby Matějný na sociální síti vyzýval například k tomu, aby lidé udělali pořádek pomocí klacku, vidlí nebo samopalu nebo se ptal, zda českou vládu pověsit nebo postřílet. Podle policistů také vyzýval mimo jiné k upálení Židů z facebooku. Podle vyšetřovatelů sdílel i písně neonacistických kapel nebo fotografie se svým nacistickými tetováními.

Soud muže potrestal za nedovolené ozbrojování, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci a také za podněcování k trestnému činu.

Gratuloval žháři z Vítkova k propuštění

Státní zástupce v pondělí v závěrečné řeči řekl, že by některé z Matějného výroků trestně nepostihoval. Podle jeho názoru by totiž měl být stát při aplikaci trestního práva na slovní projevy zdrženlivější, a to s ohledem na svobodu slova. Matějný by podle žalobce neměl být trestán například za sdílení fotografie nápisu White Lives Matter (Na bělošských životech záleží), nebo za to, že gratuloval žháři z Vítkova k propuštění. Za ostatní příspěvky a také za nedovolené ozbrojování navrhl tři roky vězení.

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Například u příspěvku s fotografií nápisu White Lives Matter soudce žalobci vyhověl. Uvedl, že v době, kdy příspěvek Matějný zveřejnil - tedy v únoru 2020 - nemělo heslo pouze negativní konotace.

Matějný v pondělí soudu řekl, že příspěvky nebyly v pořádku a že jich lituje. Tvrdí, že ho policie sledovala nezákonně, tvrdí, že je politickým aktivistou. Už dříve vypověděl, že ohledně vyhrožování samopalem šlo o hospodské řeči. Řekl, že chtěl své známé vyburcovat k odporu, ale ne k násilnému. Zbraň, kterou u Matějného policisté našli podle obžalovaného nebyla použitelná. Podle znalců ale byla zbraň funkční.

Soudce v pondělí zároveň upozornil, že i hnutí Národní obroda, ve kterém je Matějný místopředsedou, lze považovat za hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Za činnost v uskupení Matějný stíhaný není.

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

20. října 2025

Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři podle...

19. října 2025  20:02,  aktualizováno  22:16

