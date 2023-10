Zlatý plášť na budovách u Masarykova nádraží se už leskne, stál půl miliardy

Další peníze bude společnost investovat do plánovaného přestřešení kolejiště, které by se podle zástupců Penty mohlo začít stavět koncem března příštího roku, Správa železnic nyní hledá dodavatele v soutěži.

Dospiva uvedl, že zlatou fasádu připravovali 2,5 roku a stála 500 milionů korun. „Je to výjimečná věc, dokončení ikonického prvku tohoto domu od studia Zahy Hadid,“ řekl dnes před budovou.

Podle mluvčího Penta Real Estate Martina Lánského jsou devítipatrové budovy zaplněné z 95 procent. Celková plocha je 28 000 metrů čtverečních. Kromě kanceláří, které zabírají tři čtvrtiny plochy, jsou tam restaurace, kavárny a služby.

Fasáda se podle ředitele rozvoje Penta Real Estate Rudolfa Vacka projektovala od roku 2019, zhotovila ji firma Sipral. „Fasádních modulů je tu přes 3000. Když jsme přešli do finální fáze na začátku roku 2021, věděli jsme, že si nevystačíme s běžnou konstruktérskou stavební činností. Museli jsme se obrátit na segment automotive,“ řekl Vacek s tím, že fasáda budov vyžadovala přesnost na desetiny milimetru. Na střeše budov připravuje firma terasu pro veřejnost přístupnou samostatným výtahem.

Stavební práce na přestřešení kolejí Masarykova nádraží by měly začít na konci prvního čtvrtletí příštího roku, stavět by se mělo přes dva roky. „Pak také čekáme, co se bude dít dál směrem k Florenci. Původní návrhy od Zahy Hadid zahrnovaly i prostory vedoucí dál k autobusovému nádraží. Tam čekáme na změnu územního plánu,“ řekl Lánský.

Skupina Penta prostřednictvím Penta Real Estate koupila firmu ČSAD Praha Holding, která vlastní autobusové nádraží Florenc a přilehlé pozemky. Cena transakce není známá. Spojení firem nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ten vydá rozhodnutí tedy vydá do 20 dnů. V minulosti chtěla skupina Penta pozemky ČSAD Praha Holding, které k nádraží přiléhají, koupit. ČSAD oznámila, že na nich postaví vlastní projekt.

Urbanistickou studii zástavby rozsáhlého brownfieldu u Masarykova nádraží od studia Zaha Hadid Architects představila Penta v květnu 2016. Přestože počáteční ohlasy byly příznivé se studie stala předmětem ostré společenské diskuse. Do projektů okolo nádraží Penta investuje deset miliard korun.