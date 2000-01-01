náhledy
Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy. Podívejte se, jak to na jednom z nejvytíženějších nádražích v metropoli aktuálně vypadá.
Autor: PID
Prostor pod vznikající platformou stále více začíná připomínat nádraží, k čemuž přispěly i položené koleje. A pracuje se i v prostoru napojení dvorany na nová nástupiště.
Autor: PID
Jak už dříve uvedla Správa železnic, účelem stavby je celková rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, vybudování nových bezbariérových nástupišť u všech devíti kolejí.
Autor: PID
Dále také zřízení platformy zastřešení pro mimoúrovňový přístup na nástupiště z ulic Hybernská a Na Florenci a napojení na okolní objekty též od křižovatky U Bulhara a podél ulice Na Florenci.
Autor: PID
Nádraží prochází největší proměnou ve své více než 175 let trvající existenci.
Autor: PID
Kvůli modernizaci vlaky Českých drah přijíždějící od Kladna a Kralup nad Vltavou končí svou jízdu ve stanici Praha Bubny.
Autor: PID
Masarykovo nádraží funguje v omezeném režimu, vlaky odsud odjíždějí a sem přijíždějí jen z několika málo nástupišť.
Autor: PID
Masarykovo nádraží funguje v omezeném režimu, vlaky sem přijíždějí jen z několika málo nástupišť.
Autor: PID
Masarykovo nádraží je jednou velkou stavbou. Takto zatím vypadají prostory od koleje číslo 5 a dál.
Autor: PID
Nově budovaná nástupiště budou v těsném sousedství kancelářských a obchodních ploch projektu Masaryčka od studia Zahy Hadid. Komplex byl otevřel před dvěma lety.
Autor: PID
První vlaky po rekonstrukci by tu měly projet s platností nového jízdního řádu od 13. prosince 2026.
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří několik etap. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, dokončeno bylo navazující nádraží v pražských Bubnech, vznikla nová zastávka Výstaviště.
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID
Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)
Autor: PID