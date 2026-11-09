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OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak
Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...
Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody
Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...
Část Prahy postihl výpadek elektřiny. PRE vyloučila kybernetický útok
Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i...
Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu
Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...
Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS
Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...
STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě
Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Dnes to na základě dosavadních koaličních jednání odhlasoval jeho zastupitelský klub....
Boleslavské investice do zázemí: hybridní trávník i modernější posilovna
Fotbalový klub Mladá Boleslav letos investoval do modernizace městského stadionu několik desítek milionů korun. Na hlavním hřišti nechal prvoligový celek instalovat hybridní trávník, zrekonstruoval...
Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Prahy
Z Jihomoravského kraje až do Prahy prchala v úterý vozidla řízená cizinci podezřelými z majetkové trestné činnosti. Jedno auto se policistům podařilo odchytit na Vysočině, druhý řidič ujížděl až k...
Policie identifikovala mrtvou ženu z třídicí linky, pomohla veřejnost
Policie už zná totožnost ženy, jejíž tělo objevil zaměstnanec třídicí linky ve středočeské Hostivici mezi odpadem. Klíčový tip od veřejnosti potvrdila analýza DNA. Policisté teď pátrají potom, s kým...
Za salmonelózou v pražské škole stála prošlá vejce, hygienici našli i další chyby
Za zářijovou epidemií salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy stál pokrm z prošlých vajec, který připravila školní jídelna Masarykovy základní školy. Hygienici při kontrole odhalili řadu pochybení,...
Střelbu na fakultě jsem neschvaloval, obětí je mi líto, řekl u soudu bývalý student
Pražský městský soud zrušil pětiměsíční podmíněný trest, který dostal dvacetiletý Ondřej Zoul za to, že podle obžaloby vyhrožoval vystřílením třídy a schvaloval střelbu na Filozofické fakultě...
Kvůli stavbě metra se uzavře důležitá ulice v Krči, zatíží to frekventovanou Vídeňskou
V Praze bude kvůli pracím na přípravě stavby metra D a výměně vodovodů a kanalizace od 25. listopadu do konce června příštího roku uzavřena Sulická ulice v Krči. Uzavírka zatíží frekventovanou...
Vypáčili zámek, sebrali hlavně cigarety. Policie hledá trojici v černých bundách
Policie hledá trojici mužů, kteří se na konci října v nočních hodinách vloupali ve vestibulu metra Háje do zavřeného stánku s tiskem a cigaretami a odnesli zboží za 30 tisíc korun. Muži měli na sobě...
Více Dánů i Turků. Pražské letiště odbavilo přes dvanáct milionů lidí
Pražské letiště Václava Havla odbavilo během letní sezony přes 12 milionů cestujících. Za více než tříprocentním nárůstem počtu pasažérů v období od konce března do konce října je především nárůst...
V pražských stokách žijí miliony potkanů. Lákají je příbytky bezdomovců i stavby
Pražští deratizátoři dokončili letošní kontrolu kanálů a stokové sítě hlavního města. Ošetřili 13 a půl tisíce kanalizačních vstupů v celé metropoli a nasadili 1 620 kilogramů deratizačních nástrah....
Volby ve Vysoké u Příbramě jsou neplatné, nesedí čestná prohlášení
Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali....
Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba
První vánoční trhy v Praze 2026 otevřou na náměstí Míru, a to už v pátek 20. listopadu. Na ty největší, na Staroměstském a Václavském náměstí, si počkáte do soboty 28. listopadu, kdy se poprvé...