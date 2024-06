Práce na Masarykově nádraží omezí dopravu, část cestujících pojede jinam

Na nádraží má na začátku července začít demontáž zastřešení na nástupišti mezi 6. a 7. kolejí. Snahou SŽ je co nejmenší dopad stavebních prací na denní provoz, výluky celé stanice proto budou v noci od 23:40 do 4:00 a potrvají do 27. července.

Přestavba Masarykova nádraží začala v lednu letošního roku. Po provedení archeologického průzkumu dělníci odstranili část kolejí, nyní podle tiskové mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové pokračují v překládce sítí a kabelů. Kromě nástupišť bude SŽ rekonstruovat také koleje, jejich počet se zvýší na devět z původních sedmi. Kolejiště překlene nová platforma, která propojí rozdělené lokality u Masarykova nádraží. Modernizace by měla být hotová v roce 2027.

Od 1. července se v Praze obnoví jednokolejný provoz nákladních vlaků na rekonstruovaném Branickém mostě a v navazujícím úseku tratě na Spořilov. Od 31. července začnou vlaky po jedné koleji jezdit také na trati z Kladna do Kladna-Ostrovce, kterou SŽ modernizuje a buduje druhou kolej.

V úterý 16. července začne oprava trati z Nymburka do Poříčan, která při stavebních pracích na koridoru mezi Kolínem a Poříčany sloužila jako objízdná trasa pro dálkové vlaky. SŽ bude opravovat koleje a nástupiště v celém úseku a také výhybky ve stanici Nymburk město. Pro cestující bude dostupná náhradní autobusová doprava, kterou budou jezdit do 24. srpna.