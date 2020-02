Praha potřebuje dozor milionovými právními smlouvami, míní radní Marvanová

Haně Kordové Marvanové se zatím se nepodařilo získat podporu koaličních partnerů. Magistrát nakupuje každý rok právní služby za více než 100 milionů korun, další si pak platí městské firmy a organizace. Radní hlavního města uvedla, že to je neefektivní.

Marvanová uvedla, že reformu již v koalici navrhla, ovšem bez úspěchu u klubů Pirátů a Prahy Sobě. Nyní to plánuje učinit znovu. Externí právní služby jsou podle ní drahé a posudky nemusí být vždycky spolehlivé. Radní zmínila například fakt, že bývalý primátor Tomáš Hudeček a další radní měli externí posudky pro uzavření kontraktů s firmou Haguess ke kartě opencard, ale i tak skončili u soudu.

Správným krokem by podle radní bylo, aby město vytvořilo vlastní odbor, který by co nejvíce analýz vytvořil interně a zároveň zrevidoval současně nakupované externí služby. Magistrát nyní sice má legislativní odbor, ten však podle radní řeší primárně městské vyhlášky, připomínkování zákonů nebo dokumenty schvalované vedením města, takže na další činnost nemá kapacity.

Bez kvalitních právníků může město naopak tratit

Pro nový odbor by sice mohl být problém sehnat kvalifikované právníky, ale město by se o to podle radní mělo alespoň pokusit. „Na tomhle není možné šetřit, výsledné škody nakonec mohou být ve stamilionech,“ řekla Marvanová.

Podle ní magistrát, stejně jako dopravní podnik a další městské organizace, často pro posudky využívá služby velkých advokátních kanceláří, například Havel & Partners nebo Rowan Legal. Například podle registru smluv uzavřelo loni město s Rowan Legal celkem 28 smluv, mimo jiné na poradenství ohledně městského mobiliáře, kde se město rozhoduje mezi vypsáním tendru na soukromého provozovatele a vlastním pořízením, nebo „právní pomoc týkající se řešení následků odvolání ředitelky magistrátu hlavního města Prahy.“

Služby kanceláře využívá i dopravní podnik, její advokáti například vypracovali právní posouzení zakázky na servis metra za 14,6 miliardy korun. Obdobný posudek vytvořila firma Havel & Partners. Marvanová dříve uvedla, že v roce 2018 magistrát za externí právní služby celkem zaplatil 130,55 milionu korun.

Radní již dříve kritizovala, že kontrakty mohou uzavírat sami ředitelé magistrátních odborů, aniž o tom dají vědět například příslušnému radnímu. Podle Marvanové by měly být nastaveny finanční limity, nad které ředitelé nebudou moci smlouvy podepisovat bez vědomí vedení města, a na všechny kontrakty by měl dohlížet nový odbor.