Nábor hrdinů jako smysl života. Martina hledá dárce kostní dřeně

Nejste zdravotnice, nyní se ale ve zdravotnictví angažujete. Jak to začalo?

Před dvěma lety onemocněla moje blízká kamarádka akutní leukemií, tou dobou jí bylo 28 let a doma měla dvouletou dceru. Lékaři jí řekli, že k vyléčení bude muset podstoupit transplantaci kostní dřeně od dárce. Našli jsme mnoho informací a ta zásadní byla, že každý čtvrtý nemocný svého zachránce v celosvětově propojených registrech vůbec nenajde nebo ne včas. To nás vyděsilo. Slíbila jsem jí, že pro ni zbořím svět, abych jí dárce přivedla, a tehdy vůbec netušila, co to všechno obnáší. Naštěstí to nebylo potřeba, genetickou shodu v takzvaných HLA znacích měla se svojí sestrou, která jí své krvetvorné buňky nakonec opravdu darovala.