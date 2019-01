Muž přiznal zastřelení švagra po více než 20 letech, trestu možná unikne

Martin Kunc se s obětí dostal do potyčky prý proto, že cizinec dlouhodobě týral jeho sestru Zdeňku.

„Nezasloužil si, abych ho zastřelil. Bylo to z toho, že jsem byl opilej a měl jsem v sobě nějaký drogy. Ale byl to grázl,“ uvedl u pražského městského soudu Kunc, kterému je nyní 55 let. „Nenávidím lidi, kteří ubližujou dětem a ženskejm,“ zdůraznil.

Podnikatel zemřel v noci ze 7. na 8. září roku 1998 ve vile v ulici U Laboratoře. Obžaloba tvrdí, že si Kunc na místo záměrně přinesl podomácku upravenou zbraň s tlumičem a že švagra po hádce v jeho ložnici třikrát zasáhl do hlavy a jednou do krku.

Zvrat v dlouho neobjasněném případu nastal, když proti Kuncovi a jeho sestře začal vypovídat někdejší společník obžalovaného Vladimír Gottfried, který byl na místě činu a který svému kamarádovi pomáhal zahladit stopy.

„Že jsem pro sebe chtěl získat majetkový prospěch, je absolutní nesmysl. Nepřišel jsem v úmyslu ho zastřelit. Odmítám také, že by mě jakkoliv sestra navedla,“ prohlásil ke společníkově výpovědi Kunc.

Tvrdí, že na švagra vystřelil jen dvakrát, další dvě rány do hlavy prý přidal právě Gottfried. Sestra podle Kunce o ničem nevěděla, protože si předtím vzala prášky na spaní.

Prádlo ukryli na skládku, tělo do rybníka

Kunc přiznává, že s Gottfriedem zabalili tělo podnikatele do koberce a odvezli ho k rybníku Bucek u Nového Strašecí. Vůz odstavili u Podbořan, zbraň zahodili do rybníka u obce Hostivice.

V ložnici zavražděného pak vyměnili ložní prádlo a matraci a věci přemístili na skládku. Podle obžaloby jim při tom asistovala i Kuncova sestra, což dnes ona i Kunc popřeli.

Státní zástupce Vladimír Pazourek tvrdí, že se sestra chtěla zbavit nepohodlného manžela a zároveň nechtěla rozvodem přijít o majetek. Soud ji po vraždě skutečně prohlásil za jedinou dědičku, a podle obžaloby jí tak připadl majetek v ceně 23,4 milionu korun.

„Že jsem byla obviněna, s tím naprosto nesouhlasím, protože s celou záležitostí nemám absolutně nic společného. Když jsem si manžela brala, tak jsem ho milovala. Neodpovídá mému naturelu, že bych někomu úmyslně ublížila, natož kvůli majetkovému prospěchu, protože naše rodina si vždycky stála velmi dobře z hlediska financí,“ uvedla šedesátiletá obžalovaná.

Bratr se jí podle ní s činem nikdy nesvěřil a o smrti manžela se dozvěděla z televizních zpráv. Řekla také, že zhruba dva roky před smrtí se k ní manžel začal chovat špatně, že ji napadal a opakovaně znásilnil tak, že musela vyhledat lékařskou pomoc. Zlý byl prý i na jejího syna.

Za vraždu a návod k vraždě hrozí Kuncovi a jeho sestře podle starého trestního zákona 12 až 15 let, nebo i výjimečný trest.