Vždy snil o tom mít vlastní školu. Sen se mu letos zčásti splnil. Martin Konečný stanul v čele nového soukromého souškolí School for Future v centru Prahy. Nový kampus propojuje dva samostatné gymnaziální programy a Základní školu Proměna.
Začal nový školní rok, v čem je pro vás nový?
Znamená pro mě první rok ve funkci ředitele nového kampusu. Čeká mě řada výzev. Pro našich 105 žáků a studentů otevře širší nabídku vzdělávacích i mimoškolních aktivit. Bude se rozvíjet nabídka volitelných předmětů i sportovních aktivit. A kampus vytváří větší prostor pro studentský život a navazování nových přátelství. Důležité je pro mě také propojení pedagogických týmů. Chceme více využívat tandemovou výuku, vzájemné návštěvy ve vyučovacích hodinách a společnou přípravu. Ze svého dřívějšího působení v různých školách vím, jak moc může takové sdílení učitele i výuku posouvat.
Gymnázium jako protipól praktického či odborného vzdělávání nevnímám. Myslím naopak, že do budoucna bude důležité tyto světy více propojovat.