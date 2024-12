Populární mluvčí končí. Informoval odlehčeně, zabrat mu dal největší požár

On ještě žije? 99,9 % lidí by to vyplo, ví Vémolův přemožitel. A chce Muradova

Snad by ho mohl mlátit železnou tyčí a stejně by Karlose Vémolu k zemi neposlal. Willa Fleuryho to mrzelo. Chtěl čistý knokaut, měl k němu děsně blízko. „Nikdy jsem nikoho netrefil kolenem do hlavy...