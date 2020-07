Praha milion neodpustí, dárci Mariánského sloupu jí musí platit za zábor

Radní Jan Chabr (TOP 09), který byl jedním ze tří předkladatelů návrhu, změnu smlouvy zdůvodnil tím, že stavba sloupu je nekomerční aktivitou a navíc spolek jej daruje i s veškerými právy městu.



„V době, kdy všem kvůli koronaviru odpouštíme komerční nájmy, tak aby se nestalo, že jediný, kdo nám jej zaplatí, budou dárci této památky,“ řekl na začátku diskuse europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil (TOP 09).

Následnou diskusi pak na jejím konci označil za „gejzír trapnosti, ubohosti a alibismu“.

Podle opozičního zastupitele Milana Maruštíka (ANO) vzniká požadavkem platby nájemného precedens, kdy ve veřejném prostoru vzniká umělecké dílo, které bude patřit městu, a dárce za to Praze ještě zaplatí.

„Jde o princip. Když nám někdo dává dar, tak by za něj platit neměl. Nejde o mariánský sloup, jde o to, zda si všeobecně necháme za dary platit,“ řekl.

Koaliční zastupitel Viktor Mahrik (Piráti) řekl, že nehlasoval pro obnovu sloupu, a proto nebude hlasovat pro ani v tomto případě. Podporovatelům pak řekl, že když si sehnali dostatek hlasů pro stavbu sloupu, seženou si je určitě i v tomto případě. Za to od řady zastupitelů sklidil kritiku.

Proti odpuštění poplatku se postavil rovněž zastupitel Pavel Zelenka (Praha Sobě) nebo primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který upozornil na to, že stavba byla zahájena letos 17. února, ale smlouva byla podepsána o dva dny později. Na to reagoval zastupitel a předseda kulturního výboru Jan Wolf (KDU-ČSL), který řekl, že to tak není a že primátor lže.

Stavba sloupu začala letos v polovině února a dokončena byla na začátku června. Původní sloup v roce 1918 na protest proti habsburské monarchii strhl dav. Sochař Petr Váňa a jeho tým na vztyčení sloupu pracovali 23 let. Původně bylo jeho dokončení plánováno na září, kvůli pandemii covid-19 se ale stavba urychlila.