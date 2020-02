Darování Mariánského sloupu se spolku prodraží, Praha chce za zábor milion

Poplatek za zábor bude uhrazen po částech, a to v první splátce 202 300 korun a dvakrát po 421 840 korunách. První splátku už společnost uhradila. Na další bude sbírat peníze od mecenášů svého projektu.



„Praha 1 nám povolila stavbu sloupu bez poplatku, ale magistrát nám za staveniště naúčtoval milion korun, jako by šlo o komerční pronájem. Já jsem hrozně rád, že na tom můžeme konečně pracovat, a proto se budeme snažit domluvit se s městem, jestli by nám to nechtěli zmírnit. My to neděláme proto, abychom si vydělali,“ řekl iDNES.cz akademický sochař Petr Váňa, který sloup se svými kolegy připravil.



Společnost pro obnovu Mariánského sloupu vyšla obnova díla během třiadvaceti let práce na dva a půl milionu korun. Město nebude nic stát ani výstavba sloupu na Staroměstském náměstí, která by podle spolku jinak vyšla na pět milionů.

Hodnotu samotného sloupu odborníci odhadli na 58 milionů korun.

Společnost má pro staveniště na Staroměstském náměstí pronajatý pozemek o rozloze 289 metrů čtverečních. Nájem má sjednaný s Technickou správou komunikací (TSK) na dobu určitou do 15. září. Přerušen bude pouze od konce března do druhé poloviny dubna kvůli velikonočním trhům, které se budou na náměstí konat.



Nájemní smlouvy místo výpůjční

Postup v neděli kritizovali zastupitelé Patrik Nacher (ANO) a Jan Wolf (KDU-ČSL). Nacher jej označil na svém facebookovém profilu za skandální.

„Jakkoliv jsem se v hlasování na zastupitelstvu (o umístění repliky původního sloupu) zdržel, respektuji, jak většina rozhodla. Pro mě nepochopitelně ovšem TSK, zřejmě po dohodě s primátorem (Zdeňkem Hřibem, Piráti), pochybuji, že jde o její autonomní rozhodnutí, neposkytla na nutný zábor smlouvu výpůjční (zdarma), nýbrž smlouvu nájemní,“ napsal Nacher. Wolf řekl, že jde navíc o cenu obvyklou pro komerční akce.

Primátor Hřib ovšem odmítl, že by TSK jakkoliv úkoloval.

„Ohrazuji se proti nepravdivým tvrzením pana poslance Nachera, že v tomto ohledu jsem TSK nějak úkoloval. Má na mě telefon, takže si to mohl ověřit před tím, než začal šířit fake news na sociálních sítích,“ sdělil ČTK primátor.

Hřib podle svých slov předpokládá, že šlo o standardní poskytnutí záboru, který podle měj navíc fakticky nastal ještě před podpisem smlouvy. „Předpokládám, že i tato záležitost bude prověřena a vyřešena standardním způsobem,“ dodal Hřib.