Mánesův most v Praze čeká zátěžová zkouška, otevře se opět v pondělí

Kromě diagnostiky a zátěžových testů budou provedeny kopané sondy a odběr vývrtů z pilířů mostu z prostoru mostovky, vrtat se bude také do základů mostu.



Práce pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy provede společnost Pontex.

Na mostě bude přerušena tramvajová a automobilová doprava. Objízdné trasy povedou po nábřeží Edvarda Beneše k Čechovu mostu, dále na Dvořákovo nábřeží a ulicí 17. listopadu. V opačném směru to bude Křížovnickou ulicí do ulice 17. listopadu a dále Pařížskou k Čechovu mostu. Mánesův most bude průchozí pouze pro pěší na jižním chodníku.

Diagnostika mostu bude pokračovat i po neděli, dopravu však už nijak neomezí. Komplexní diagnostika skončí až v dubnu 2022.



Mánesův most o délce 186 metrů spojuje staroměstské Palachovo náměstí a malostranský Klárov. Jeho předchůdcem byla řetězová Rudolfova lávka, vystavěná v letech 1868–1869 architektem Karlem Veselým a inženýrem Františkem Schönem, která sloužila pouze pro pěší.



Nový Mánesův most byl slavnostně otevřen v březnu 1914. Tvoří ho barvy trikolory – modrá, bílá a červená. Od roku 1920 nese jméno významného českého malíře Josefa Mánese.



Prahu čeká několik dalších oprav

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Od října 2020 stojí na původním místě lávka nová.



Technická správa komunikací hlavního města Prahy loni zahájila opravu Barrandovského mostu a delší dobu se chystá oprava Libeňského mostu. Ve špatném stavu je také Palackého most.

Kromě oprav magistrát plánuje stavbu Dvoreckého mostu mezi Podolím a Prahou 5, která by měla začít začátkem příštího roku. Mluví se také o novém Rohanském mostu, který by mohl propojit Karlín a Holešovice. Obě čtvrti navíc propojí nová lávka pro pěší a cyklisty, která povede přes Štvanici.