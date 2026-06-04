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Malý koloběžkář má po srážce zlomené zápěstí, policie hledá řidiče černého auta

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  12:52
Policie hledá řidiče černého auta, který při vyjíždění z areálu hotelu a restaurace v Praze 8 vjel do cesty jedenáctiletému chlapci na elektrokoloběžce. Ten při nehodě utrpěl zlomeninu zápěstí. Šofér po srážce nezastavil a pokračoval dál.

Chlapec měl na sobě žlutou helmu. Policie pátrá po řidiči černého auta, který vjel hochovi do cesty a po nehodě nezastavil. (4. června 2026) | foto: Policie ČR

Hoch v neonově žluté přilbě projížděl ve čtvrtek 28. května na své elektrokoloběžce ulicí Na Hlavní po 14. hodině. Výlet mu přerušil černý automobil, který vyjížděl z areálu hotelu a restaurace.

Po dopravní nehodě mladý koloběžkář utrpěl zlomeninu zápěstí. Podle policie neznámý řidič nezastavil a v jízdě pokračoval dál.

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„Dopravní policisté v této souvislosti šetří přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody, pátrají po řidiči černého vozidla a také po případných svědcích,“ sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

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