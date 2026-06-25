Samotná stavba je z kamene a zabírá celkovou užitnou plochu o velikosti 26 m². Krypta nabízí prostor pro uložení rakve a také místo pro urny. Součástí nabídky je nájemní smlouva uzavřená se správou hřbitova. Ta kupujícímu garantuje převod nájemního práva k hrobovému místu. Nájem je uhrazen dopředu až do roku 2036.
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Krypta, trezor, fotovoltaika. Na Olšanských hřbitovech je k mání solární hrobka
„Kaple prošla rekonstrukcí. Byla opravena střecha, vyřešen odvod vody a upraven interiér. Celkově je kamenná stavba ve velmi dobrém stavu,“ uvádí v nabídce makléřka Natálie Cimplová.
Hrobka byla postavena v roce 1890 v pseudorenesančním stylu během období historismu. Architekti se snažili napodobit klasickou architekturu za použití moderních technik a materiálů, přičemž docházelo k míšení a promítání více druhů různých stylů.
Hrobka se nachází v Malvazinkách na Smíchově na jednom z nejvýznamnějších pražských hřbitovů. Pochováno je zde několik desítek významných československých i českých osobností, jmenovitě například prezident Antonín Dvořák, spisovatel Jiří Karásek ze Lvovic, básník Egon Bondy a také zpěvák Karel Gott. V areálu hřbitova se nachází 8 420 hrobů, 680 hrobů urnových a 12 hrobek.
Není to poprvé, co se na webu sreality.cz objevila nabídka prodeje hrobky. Minulý rok byla k mání jediná elektrifikovaná hrobka na Olšanských hřbitovech. Ta má vlastní monokrystalický fotovoltaický panel, bezúdržbový akumulátor a solární regulátor. Stojí na ploše 26 m² a realitka ji tehdy nabízela za 1,55 milionu korun.