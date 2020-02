Zeleň na Malovance v Břevnově je v nedohlednu, počká se na opravu tunelu

V klidné rezidenční čtvrti Břevnov na dohled Pražského hradu se nachází obří kráter v zemi, který vznikl jako křižovatka spojující Strahovský tunel a Blanku s dalšími komunikacemi na povrchu.

Pro místní obyvatele je značnou přítěží – nejen proto, že je nevzhledný, ale především vytváří uprostřed oblasti bariéru pro pěší. A místo postupného zklidňování dopravy po tomto frekventovaném uzlu nyní denně projede kolem 100 tisíc aut, což přináší další problémy s hlukem i znečišťováním ovzduší.



I proto už několik garnitur na magistrátu slibovalo místním vybudovat alespoň kompenzační opatření v podobě ozelenění křižovatky a stavby visutých lávek pro pěší, které by umožnily pohodlný a bezpečný průchod oblastí. Jenže po deseti letech zůstávají plány stále jen na papíře.

Navíc z původně plánovaných dvou lávek, které by se křížily přímo nad kráterem na Malovance, už sešlo úplně kvůli technicky příliš složitému a nákladnému řešení, což nyní potvrzuje i současný náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Místo toho magistrát alespoň slibuje vylepšit současné řešení. „V letošním roce bude stávající lávka na západní straně křižovatky doplněna o novou rampu, díky které bude plně bezbariérová bez využití stávajícího výtahu,“ popisuje náměstek Scheinherr, který zároveň tvrdí, že už nebude nutná složitá výstavba nových lávek.

Čekání na zelený labyrint

Mnohem více zamotaná je situace kolem slibovaného ozelenění nevzhledné křižovatky. Už od roku 2012 totiž existuje konkrétní návrh možné podoby od ateliéru ov-a, tedy Opočenský Valouch architekti. Ten počítá s vybudováním labyrintu stěn kolem křižovatky, který by oddělil frekventované silnice od okolní zástavby.

Staveniště tunelového komplexu na Malovance: rok 2014

Stěny by byly tvořeny ocelovou konstrukcí s výplní z kamene, po které by se pnuly popínavé rostliny. Jeho součástí původně byly právě i dvě nové lávky, které následně z plánů vypadly. Bez nich pak projekt v roce 2015 dokonce získal stavební povolení.

Ani potom hlavní město jako investor zelené stěny nevybudovalo. Na vině bylo jednak neúspěšné výběrové řízení na dodavatele stavby v roce 2016, ale i skutečnost, že případné budování zeleného labyrintu by znamenalo až půlroční dopravní omezení extrémně vytíženého úseku, který je součástí Městského okruhu.

Bylo by totiž nutné svést projíždějící auta ze dvou jízdních pruhů do jednoho, což by minimálně ve špičkách způsobovalo značné dopravní komplikace.

Proto přišla nedávno zdejší radnice Prahy 6 s návrhem, jak problém vyřešit.

„Dohodli jsme na magistrátu variantu, že by projekt Zelená Malovanka vznikl v příštích letech během plánované rekonstrukce sousedního Strahovského tunelu, kdy zde bude v každém případě nutné omezit provoz,“ navrhuje místostarosta Prahy 6 pro dopravu Jiří Lála (ODS) a dodává, že městská část nadále trvá na tom, aby Praha slibované kompenzace skutečně provedla.

Místní slibu města stále věří

Právě k výše zmíněnému řešení se nyní upínají i místní obyvatelé. „Stále věříme, že projekt nakonec vznikne. Když už to všechna předešlá vedení Prahy prošvihla v mnoha různých vhodných chvílích, přichází zase jedna dobrá příležitost: využít dopravní omezení spojené s rekonstrukcí Strahovského tunelu,“ říká Ondřej Bojar ze Spolku Malovanka, který dlouhodobě upozorňuje na nesplněný závazek města vůči obyvatelům Břevnova.

Také náměstek primátora Scheinherr znovu potvrzuje zájem města zelené stěny na Malovance instalovat. Na druhou stranu ovšem odmítá sdělit, kdy by k tomu mělo dojít. „Odhadovat časový harmonogram je zatím předčasné,“ brání se náměstek.

Záležet totiž bude především na termínu oprav Strahovského tunelu a ten se podle nynějšího zjištění MF DNES ještě hned tak obnovy nedočká.

„Aktuálně jsme teprve ve fázi předprojektové přípravy. Kompletní obnova Strahovského tunelu se nemůže uskutečnit dříve, než bude ukončena oprava Barrandovského mostu, protože by se jednalo o příliš velký zásah do dopravy,“ vysvětluje mluvčí městské společnosti Technická správa komunikací Barbora Lišková.

To by v tom případě znamenalo, že práce ve Strahovském tunelu, a tedy ani na projektu Zelená Malovanka nezačnou dříve než v roce 2026.

Jedinou dobrou zprávou je tak alespoň skutečnost, že magistrát v případě zelených stěn nebude v budoucnu muset znovu absolvovat složité povolovací procesy. „Během prověřování projektu byla letos v lednu opětovně prodloužena platnost původního stavebního povolení,“ doplňuje náměstek.