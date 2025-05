Dopravní podnik v rámci oprav tramvajové tratě v oblasti zastávek Malostranská vymění dvoukolejné rozvětvení včetně navazujících oblouků ve směru z Klárova na nábřeží Edvarda Beneše.

„Kromě toho kompletně vyměníme 300 metrů výškově opotřebených kolejnic v prostoru zastávek Malostranská. Stávající kolejnice pochází z roku 1995, po 30 letech neustále rostoucího provozu jsou na konci životnosti a musíme je vyměnit,“ uvedl Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

Tramvajová výluka potrvá od 31. května do 13. června včetně a ovlivní trasy linek 2, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, noční 97 a historické 42. Linky budou rozděleny na dvě, odkloněny nebo budou mít různé varianty tras. Náhradní autobusy nebudou zavedeny (všechny změny linek najdete ZDE).

Nepojede i metro mezi Hlavním nádražím a Vltavskou

Pokračovat bude také odstraňování části původních předepjatých nosníků ze stropní konstrukce nad vestibulem stanice metra Florenc C. Proto bude od zahájení do skončení provozu přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská a zavedena náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36.

„Nadcházející etapu jsme se snažili v součinnosti se zhotovitelem zkrátit na jeden den, abychom minimalizovali dopady do provozu metra na lince C. Proto vyzvedávání stávajících nosníků bude probíhat pouze v neděli 1. června 2025. Stavební práce na rekonstrukci stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc C potrvají do konce příštího roku,“ říká Daniel Veverka, projektový manažer DPP.