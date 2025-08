Vyjít by 2,4 kilometru dlouhá stavba měla na bezmála jedna a půl miliardy korun, přičemž 85 procent nákladů pokryjí dotace Evropské unie. Práce by měly zabrat 32 měsíců a DPP tak počítá se zahájením zkušebního provozu na konci roku 2027.

“Když jsme při zahájení výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina říkali, že se Praha po téměř 50 letech konečně dočkala realizace tratě, která byla už v polovině 70. let součástí projektu stavby sídliště na Dědině, v případě Počernické musíme ještě o zhruba dalších dvacet let hlouběji do historie,“ podotýká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Plány na výstavbu sídliště Malešice, jednoho z prvních a svého času největších v Praze, koncem 50. let 20. století počítaly s jeho dopravní obslužností tramvajemi. V územním plánu hl. m. Prahy je trať v Počernické ulici zanesena zhruba 30 let,“ doplňuje Šurovský.

Nová trať bude navazovat na koleje ve Vinohradské ulici a povede ve středovém pásu Počernické ulice až před křižovatku s Dřevčickou. Tam bude končit smyčkou v nezastavěném území jižně od konce Počernické ulice. V plánu je vybudovat celkem šest páru zastávek, a to Hagibor, Na Palouku, Hostýnská, Tuchorazská, Plaňanská a Sídliště Malešice.

Předpokládá se zde provozem dvou tramvajových linek, které dopraví pasažéry přímo nejen na Vinohrady a Žižkov, ale také až na Karlovo náměstí či k Hlavnímu nádraží. Autobusy v oblasti Malešic budou nicméně jezdit i nadále ve směrech, kterými tramvaje přímo nepojedou, tedy na Florenc a do Strašnic.

Opraví i vodovody

Samotná stavba tramvajové tratě ale přijde na řadu až v příštím roce. V tom letošním musí nejdříve dojít k přeložkám a opravám sítí, což tvoří zhruba dvě třetiny všech prací.

Momentálně je v realizaci takzvaná nultá etapa. Na zhruba 800 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Palouku a Nad Úžlabinou vznikají dočasné vozovky a ve stávajícím středovém pruhu provizorní parkovací místa. Řidiči budou mít na tomto úseku Počernické ulice od soboty 16. srpna k dispozici pouze severní pás.

V tom jižním začnou od křižovatky ulic Na Palouku a Počernické práce na přeložkách kanalizace a následně od zhruba poloviny září také na přeložkách a rekonstrukci páteřních, tzv. Káranských vodovodů. Ty jsou už na hraně své životnosti, jelikož pocházejí z let 1913 a 1939 a to přitom zásobují pitnou vodou zhruba třetinu obyvatel Prahy.