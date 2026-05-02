VIDEO: Po Pražském majálesu zůstaly v Letňanech hromady odpadků

  12:44
Po Pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. V trávě ležely hromady plastových kelímků, lahví, plechovek i sáčků od jídla.

Pražský majáles letos oslavil dvacáté výročí. V pátek 1. května začal studentským průvodem a gradoval právě v Letňanech na open air festivalu.

V průvodu nechyběly ani alegorické vozy vysokých škol ani živá hudba. Veřejnost se jej mohla zúčastnit zdarma.

Po pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. (2. května 2026)
Průvod studentského festivalu Pražský majáles. (1. května 2026)
Průvod studentského festivalu Pražský majáles. (1. května 2026)
Průvod studentského festivalu Pražský majáles. (1. května 2026)
25 fotografií

Návštěvníci si letos mohli užít na zhruba tři desítky interpretů na několika scénách i doprovodný program. Mezi hlavní hudební hosty patřili například Ben Cristovao, Calin, David Koller, Chinaski nebo Mikolas Josef.

Festival je specifický i tím, že si i přes svou nynější velikost a profesionální produkci zachovává silný studentský charakter. Právě studenti jsou jeho hlavními hybateli – podílejí se na programu, vytvářejí vlastní zóny i soutěží o titul krále a královny majálesu.

Pražský majáles slaví dvacet let. Festival láká na Davida Kollera i na drum’n’bass

Historie majálesu sahá až do 15. století, kdy se s rozvojem univerzit začaly objevovat studentské oslavy jara. Jejich součástí byly recesistické průvody i volba krále majálesu. Tradice se proměňovala – za první republiky slábla, v 50. a 60. letech byla využívána k politické propagandě, přesto si uchovala kritický studentský duch.

Současná podoba majálesu v Česku se začala formovat po roce 2004, kdy se oslavy obnovily ve větších městech a postupně získaly i festivalový rozměr. Dnes patří Pražský majáles k největším studentským akcím v zemi a každoročně přitahuje desetitisíce návštěvníků.

2. května 2026  13:02

