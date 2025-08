Na jakém principu magnetická rezonance funguje?

Magnetická rezonance (MR) využívá silné magnetické pole. Do těla vysílá rádiové impulzy, které dočasně uvedou protony v těle do vybuzeného stavu. Když impulz skončí, protony při návratu do původního stavu uvolňují energii a vysílají signál ve formě slabé rádiové vlny, kterou přístroj zachytí a převede na obraz. MR je jednou z nejcennějších zobrazovacích metod v moderní medicíně, protože nevyužívá žádné záření a neinvazivně zobrazuje měkké tkáně ve vysokém detailu.

MR vytváří magnetické pole až tisícinásobně silnější než třeba běžný magnet na ledničce.