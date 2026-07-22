Policie se podle dřívějších informací médií zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, který řídí Aleš Krejča, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. „S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
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Ze zveřejněné právní kvalifikace vyplývá, že mezi obviněnými lidmi jsou dvě úřední osoby. Vyšetřovatelé jim jako spolupachatelům kladou za vinu zvlášť závažné zločiny: účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci a přijímání úplatků. Dále je viní i z neoprávněného podnikání a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další dva stíhaní lidé a jedna právnická osoba údajně úředníkům k těmto trestným činům pomohli. Zbývající dva lidi a právnickou osobu policisté zatím viní ze spolupachatelství při praní peněz.
Cimbala doplnil, že v tuto chvíli nemá informace o tom, že by některý z obviněných čelil návrhu na vzetí do vazby.
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Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) v úterý uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty, konkrétně do gesce pirátského náměstka Jaromíra Beránka a dříve Zdeňka Hřiba. Od Pirátů chce žádat vysvětlení na koaličním jednání.
Piráti v reakci upozornili na to, že odbor není v gesci žádného politika, protože jde o přenesenou působnost státní správy. Příslušní úředníci jsou podle nich podřízení přímo řediteli magistrátu a politici je nemohou nijak úkolovat, protože by postupovali v rozporu se zákonem.