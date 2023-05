Pražská koalice dobře komunikuje s vládou, stále jí však chybí program

„Nemáme žádných sto dní hájení. Začali jsme pracovat ihned. Máme za sebou první zasedání a tiskovku. Doba je složitá a není času nazbyt.“ To jsou slova primátora Bohuslava Svobody (ODS) těsně poté, co se skoro pět měsíců po komunálních volbách podařilo zvolit novou pražskou radu složenou z členů SPOLU, Pirátů a Starostů.

Svoboda svými slovy sice vyjádřil vůli pustit se co nejdřív do práce, ale také nové radě trošku sebral možnost se v tomto období vymlouvat na zvykání si a dal možnost práci radních hodnotit. „ Velké kroky v oblasti dopravy či bydlení jsou záležitostí dalších let, takže ten současný nelichotivý obrázek bude těžké rychle změnit,“ uvažuje politolog Mrklas.

Jeho kolega Lukáš Jelínek se naproti tomu domnívá, že současná rada řeší především to, co se přelilo z minulého období, ale do témat, která by mohla koalici rozhádat, se zatím nepouští. Dodává, že to je jedním z důvodů, proč ani sto dní od počátku vládnutí nemá koalice programové prohlášení, což považuje za zásadní nedostatek také lídr Prahy sobě Jan Čižinský.

„Žádné vedení města ani jakékoliv jiné instituce nemůže existovat bez nějakého programového vymezení. Pokud nejsou schopní se na něm domluvit, tak to vypovídá o tom, že cílem bylo pouze rychle zajistit vedení,“ vysvětluje Jelínek.

Dobrá komunikace s vládou

Co se pozitiv týče, jako jedna z největších předností se podle Mrklase už nyní projevila struktura na vládním půdorysu, díky čemuž má Praha větší šanci docílit kýžených změn zákonů. Klíčové legislativní priority si nakonec koalice dala i přímo do své smlouvy.

„Očekávám, že v následujících týdnech ty návrhy zamíří do Poslanecké sněmovny, a to bude jedna z věcí která rozhodne, jak bude tato koalice úspěšná,“ míní Mrklas.

Za komunikaci s vládou chválí radu také politolog Lukáš Jelínek, a to i přesto, že ne vždy s ní pražští politici najdou společnou řeč. „Komunikace s vládou se zdá momentálně mnohem hladší než v předešlých dobách. Dobrá věc je, že se o těch problémech vůbec mluví, místo aby o nich probíhaly mediální přestřelky,“ konstatuje Jelínek.

Oba politologové naopak ale kritizují způsob, jakým radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) komunikuje ohledně kapacit středních škol. „Zrovna kapacity na školách jsou jednou z oblastí, kde je možné rychle udělat alespoň pár důležitých kroků a myslím, že další dny a týdny ukážou, jestli je koalice v tomhle akceschopná,“ říká Mrklas. Jelínkovi se zase nelíbí, jakým způsobem se pražští politici v otázce středních škol vymlouvají a svalují vinu na různé strany.

Kdo je tady primátor?

Asi nejvíce kritizovaní byli členové nově vzniklé rady za kumulaci funkcí. V tomto ohledu ale došlo k značnému posunu k lepšímu. Náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) skončil v čele Musea Kampa a kromě své funkce v radě mu zůstalo křeslo europoslance. Radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) již není nadále místostarostou v Praze 4 a na posty starostů slíbili rezignovat na červnových zastupitelstvech také radní pro školství a starosta Kolovrat Antonín Klecanda (STAN) a náměstkyně pro zdravotnictví, bydlení a sociální oblast a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Bohuslav Svoboda, který funkcí nasbíral nejvíce, opustil správní radu VZP, rezignoval na post předsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví, kde zůstal jen řadovým členem a vzdal se svého místa v petičním výboru i ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zůstal tedy „jen“ řadovým poslancem a primátorem.

„Je dobrá zpráva, že se nechal k rezignacím přesvědčit, ale na jeho výkonu se to nijak zvlášť neprojevuje. Působí dojmem usmívajícího se monarchy, který nechává práci na svém okolí a jen blahosklonně kyne poddaným,“ sděluje Jelínek

„Mám také pocit, že se k pražským problémům vyjadřuje strašně málo a nekonkrétně a nechává to na náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi (Piráti) a dalších náměstcích,“ dodává.

Podle Jelínka navíc Hřib působí ve veřejném prostoru mnohem výrazněji než současný primátor. Svoboda v reakci píše, že každý politolog má na svůj subjektivní názor neoddiskutovatelné právo a že není jeho úlohou ho hodnotit.

„Každopádně 1. náměstek primátora má ve své gesci dopravu, kde nyní probíhají důležité dopravní stavby včetně rekonstrukce Barrandovského mostu. Je tedy naprosto přirozené, že v mediálním prostoru má své nezpochybnitelné místo. Navíc, za mě je to především symbolem toho, že stabilita koalice, o kterou jsme usilovali a která byla postavena na vládním půdorysu právě s ohledem na vzájemnou spolupráci, funguje,“ sdělil MF DNES Svoboda.