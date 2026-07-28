Do práce nechodí, dostávají plat. Dva obvinění úředníci jsou po razii na překážkách

„Jejich další pracovně-právní postavení je předmětem dalšího šetření,“ uvedl Hofman, jména ale nepotvrdil. V kauze jsou všichni vyšetřováni na svobodě. „Trestní stíhání není vedeno jako vazební,“ řekl serveru Aleš Cimbala z Městského státního zastupitelství v Praze.
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Úplatky či praní špinavých peněz. Policie obvinila šest lidí a dvě firmy z magistrátu
Policisté v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
Vyšetřovatelé jim jako spolupachatelům kladou za vinu zvlášť závažné zločiny: účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci a přijímání úplatků. Dále je viní i z neoprávněného podnikání a legalizace výnosů z trestné činnosti. Korupce měla souviset s projektovými dokumentacemi při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné také schvaluje dopravní zařízení a stavby.
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Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací
Ředitel pražského magistrátu Tomáš Havel požádá ministerstvo dopravy o přezkum rozhodnutí odboru pozemních komunikací. V pondělí ho o to požádal kontrolní výbor zastupitelstva, který kvůli kauze svolal jeho předseda Jan Hušbauer (ANO).
Výbor také ředitele požádal o prověrku kontrolních mechanismů odboru a Hušbauer osloví představenstva městských firem, aby předložila přehled plnění od společnosti Dopravní inženýring Praha, které se kauza týká.
Seznam Zprávy již dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun.