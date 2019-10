Pražská koalice chce řešit hlavně metro a byty, opozice žádá víc investic

Dva ze tří předsedů zastupitelských klubů magistrátní koalice ve čtvrtek představili plán projektů, které hodlá pražská vláda stihnout během příštího půlroku.

Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) se k Janu Čižinskému (Praha sobě) a Michaele Krausové (Piráti) připojil až na samém konci tiskové konference. Zasekl se totiž v koloně, což vytkl svým koaličním partnerům. Právě v oblasti dopravy by podle něj měla koalice pracovat lépe.



Nejdůležitějším projektem, kterému se chce rada metropole složená z Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) během následujících šesti měsíců věnovat, je metro D.

„V prosinci chceme podat žádost o stavební povolení na metro D. To je skutečně velký posun,“ říká předseda Prahy sobě Čižinský.

Druhým velkým bodem, který budou radní v nejbližších měsících řešit, je dostupnost bydlení.

„Zaměříme se na rekonstrukci asi 650 prázdných městských bytů, abychom do nich mohli ubytovat občany,“ slibuje Krausová. Zároveň město vypracuje koncepci družstevního bydlení, které by mělo usnadnit bytovou situaci střední třídě.

„V oblasti bydlení, která je zásadní, však musí být naše koalice ještě aktivnější,“ dodává Pospíšil.

V IT oblasti chce vedení města vytvořit možnost nahrát si časový kupon na MHD přímo do mobilní aplikace, což by odstranilo nutnost používat plastovou Lítačku.

„V následujícím půlroce budeme pracovat také na zákazu turistických pivních vozítek, který se zkomplikoval odvoláním, ale nyní už se blíží. Také omezíme turistické autobusy Hop-on & Hop-off, které blokují dopravu v centru a vypovíme smlouvu s elektrokoloběžkami,“ vyjmenovává plány Čižinský.

V případě elektrokoloběžek požaduje Praha přísná pravidla, která by zajistila, že vozítka nebudou blokovat chodníky.

„Je nepřijatelné aby se koloběžky ocitaly na chodníku. Pokud to nebude zajištěno, nemají v Praze místo. Chceme s provozovatelem uzavřít nové memorandum,“ doplňuje Čižinský. V dokumentu by měla být podmínka, že každá koloběžka odložená na chodníku bude odvezena a za pokutu vrácena firmě.

Opozice: chybějí velké projekty

Prezentovaný půlroční plán kritizuje magistrátní opozice. Podle ní se pražská vláda věnuje jen menším záležitostem, velké projekty však připravené nemá.

„Zákaz pivních kol nebo řešení elektrokoloběžek je v pořádku. K tomu je ale potřeba dělat velké projekty. A to se neděje. Jedinou zásadní věcí je metro D, které ale bylo připraveno už v minulosti,“ říká předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija.

Jaké jsou půlroční plány pražské koalice Podat žádost o stavební povolení na metro D.

Zahájit činnost projektového týmu pro vznik koncertní haly na Vltavské.

Představit budoucí podobu parku na Rohanském ostrově.

Zavést možnost využívat Lítačku v mobilní aplikaci.

Převzít Nemocnici Na Františku.

Vybrat nového provozovatele Staroměstské radnice.

Připravit novelizaci vyhlášky na regulaci heren.

Zahájit pilotní projekt bydlení pro lidi s autismem.

Vytvořit plán provozu Výstaviště při dostavbě vyhořelého křídla Průmyslového paláce.

Podle ní chybí hlavně investice do dopravní infrastruktury. „Jakmile se neinvestuje, město stagnuje,“ dodává Udženija.

Podle pololetních výsledků hospodaření město proinvestovalo jen 16 procent z investičního rozpočtu. To se nelíbí ani Pospíšilovi.

„Doufám, že ta čísla budou na konci roku výrazně lepší. Musíme skutečně začít významně investovat, především do dopravní infrastruktury. Peníze na to jsou a já věřím, že jsou si toho kolegové vědomi,“ říká předseda TOP 09.

To, že má Praha volné peníze, které nikam neinvestuje, vytkl vedení města během vyjednávání o vládní čtvrti v Letňanech i premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Čižinského se částka vynaložená na investice bude postupně zvyšovat.

„Na začátku volebního období je proinvestovaná částka vždy nižší, protože některé investice je nutné zrevidovat, a tím pádem se neuskuteční,“ uvedl.

František pomůže sanitkám

V následujícím půlroce by měla podle koaličních plánů pokročit také dostavba Průmyslového paláce na Výstavišti.

„Levé křídlo paláce má již stavební povolení, takže budeme moci vyhlásit soutěž a předat staveniště. Je ale potřeba vymyslet, jak bude Výstaviště fungovat v průběhu rekonstrukce. Přijde dočasně o část výstavních ploch,“ říká Čižinský. Pokročit by měly i práce na chystaném Muzeu nesvobody. „Naším cílem je otevřít ho do konce volebního období,“ říká Pospíšil.

Město chce co nejdříve připravit také přesný plán převzetí a rozšíření služeb Nemocnice Na Františku. Tu zatím provozuje Praha 1. Magistrát by měl nemocnici převzít k 1. lednu 2020.

„Nyní jednáme s pojišťovnami. Řízena bude pravděpodobně přes takzvaný zapsaný ústav,“ uvádí Čižinský. Služby nemocnice hodlá Praha rozšířit například o podporu záchranné služby. Té totiž často nemocnice odmítají kvůli kapacitám převzít pacienty.