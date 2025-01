Magistrát si proměnu Hutí ohlídá. V Praze postaví novou obytnou čtvrť

Místo pro 13 tisíc obyvatel a až čtyři tisíce nových pracovních míst, tak by mohla za pár let vypadat oblast Kyje-Hutě severně od sídliště Černý Most a východně od Hloubětína. Nynější Hutě tvoří převážně rodinné a menší bytové domy, které jsou ale od sebe odděleny rozlehlými plochami zeleně a polí.

To mohou změnit nové rezidenční byty v Hutích, které postaví soukromí investoři. Velkou část pozemků tam ale vlastní hlavní město, jeho radní proto chtějí mít jasnou představu o rozvoji území, jeho vybavenosti a podnikatelských záměrech.

„V lokalitě mezi Kyjemi a Hloubětínem se díky studii podařilo zkoordinovat dohromady i zcela protichůdné požadavky. Studie je v současnosti jedinou dokumentací, která lokalitu řeší ve všech urbanistických aspektech,“ uvedl náměstek primátora pro územní plánování Petr Hlaváček (STAN).

Zastavěný úhor

Dokument se týká komplexního řešení urbanistické koncepce, dopravy, technické infrastruktury a krajiny v tomto místě. Poslouží zároveň jako podklad pro Prahu 14 a magistrát k posouzení zájmů investorů, stavebníků a vlastníků pozemků.

„Oblast Hutí je dlouhodobě považována za území s velkým potenciálem pro dotvoření rezidenční čtvrti s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy,“ sdělil ředitel IPR Ondřej Boháč.

Nedaleko této lokality se totiž nachází například nedávno zprovozněná vlaková stanice Rajská zahrada na tratích z centra metropole na Lysou nad Labem a Všetaty s jednoduchým přestupem na metro linky B.

„Studie na území umísťuje novou školu a dvě mateřské školy. Ve středu plochy vznikne centrum s náměstím a službami. Nová komunikace odvede tranzitní dopravu ze stávající zástavby. Vznikne síť rekreačních pěších a cyklistických spojení,“ popsal Filip Tittl ze společnosti UNIT architekti.

Se vznikem nových čtvrtí městští plánovači počítají i v dalších lokalitách. Magistrát rozhodl využít klíčové pozemky v Letňanech u stanice metra C končící v polích a chystá se tam vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť s velkým podílem městských nájemních bytů. Záměr počítá s tím, že letos se projedná a finalizuje územní studie k této lokalitě. První domy nové městské čtvrti by mohly začít vznikat už začátkem příštího desetiletí.

Významné rozvojové území představuje také okolí sídliště Invalidovna. U sportovního areálu Čechie developer Central Group na zhruba pěti hektarech počítá se vznikem čtvrti Nový Karlín s asi tisícovkou bytů. Pokud povolovací proces půjde hladce, stavět by se zde mohlo začít v roce 2028. První nájemníci by se tam mohli stěhovat v roce 2030.

Florenc v novém

Nejde o jediné novinky v této části metropole. Zásadní proměna čeká Rohanský ostrov a jeho okolí. Vznikne zde mimo jiné také nová škola za 970 milionů korun. „Máme šanci vytvořit z dlouho zanedbané a nepřístupné lokality v centru úžasnou část města,“ uvedl Radomír Nepil (ANO), místostarosta Prahy 8, jenž má na starosti územní rozvoj.

Novou čtvrť projektanti plánují také na pomezí prvního a osmého městského obvodu. Jde o výstavbu čtyř bloků v území mezi magistrálou a autobusovým nádražím Praha Florenc. Penta Real Estate ve spolupráci s hlavním městem a Prahou 1 a Prahou 8 vyhlásila před koncem loňského roku čtyři mezinárodní architektonické soutěže na toto území.

„Chceme, aby tu vyrostla architektonicky i funkčně pestrá, živoucí čtvrť. Proto jsme území rozdělili do čtyř soutěží, aby se na podobě podílelo více architektonických týmů,“ uvedl David Musil, Managing Director Penta Real Estate pro ČR.

Vzniknout zde má 85 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy, více než polovina bude využita pro bydlení. Regulační výkres pro toto území počítá se vznikem dvou hlavních pěších ulic propojujících Nové Město, Karlín a Žižkov.

Představu o tom, jak stovky různých projektů v příštích letech hlavní město promění, si mohou nyní zájemci udělat i podle nové aplikace „Praha zítra?“. Ta představuje záměry od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které již dělníci dokončují na staveništích.

Velké proměny v metropoli

12 885 obyvatel se předpokládá v nové čtvrti Kyje-Hutě. Vznikne tam mimo jiné i přibližně 4 075 pracovních míst, nová základní škola, školky, autobusová linka, cyklotrasy a parky i přírodní plochy pro rekreaci, sport a odpočinek. V červnu 2021 architekti poprvé představili návrh studie proměny této lokality veřejnosti.

Ta měla možnost se k němu vyjadřovat v anketě. Nové městské centrum Praha 14 hledala například již v urbanistické soutěži, vyhlášené roku 2013. Až 1,97 milionu obyvatel může mít Praha v roce 2050 podle aktualizované studie IPR. Nejvyšší relativní přírůstek obyvatel lze očekávat v místech, která jsou nyní populačně malá a dochází zde k nové rezidenční výstavbě.