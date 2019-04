Pražská koalice zavedla nová opatření, cesty radních budou pod dozorem

„V souladu s tím, jak jsme se v koalici domluvili, jsme přešli na nový režim. Do budoucna navíc budeme schvalovat každou cestu zvlášť,“ říká primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Zároveň tvrdí, že Piráti ani po kritice od koaličních partnerů cesty do zahraničí nijak omezovat nebudou. „Ani dosud jsme nevyjížděli někam, kde by to nedávalo smysl. Spíše se má zlepšit informovanost ostatních členů rady a můžeme pak také některé delegace spojovat,“ prohlašuje.

Podle něj se výjezdy mají týkat výhradně konkrétních projektů s partnerskými městy nebo konferencí a kongresů, na nichž se řeší témata přínosná pro Prahu.

Podle aktuálně schváleného harmonogramu vyráží například už dnes primátor do Bratislavy, kde má jednat se svým protějškem. Spolu s ním se tam chystá náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), který má předávat své zkušenosti v rámci vzniku obdobné organizace, jako je Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR).

Kromě nich se v nejbližší době chystá také náměstek pro infrastrukturu a životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN) do Vídně, radní Adam Zábranský (Piráti) do skotského Glasgow či náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) do dánské Kodaně.

Cesta do San Franciska i do Asie

Nejvíce kritiky si z nedávných zahraničních cest vysloužil desetidenní pobyt radního pro oblast školství Víta Šimrala (Piráti) v americkém San Francisku. Přestože byl oproti původním předpokladům výsledný účet za cestu nižší, městskou pokladnu i tak vyšla na 136 tisíc korun.

Na stejně dlouhou dobu vyrazil v březnu do Tchaj-wanu i primátor Hřib s manželkou a stranickými kolegy Michaelou Krausovou, která je zastupitelkou, a jejím přítelem a poslancem Jakubem Michálkem. Nutno však podotknout, že tyto náklady hradilo město Tchaj-pej.

Že se spíše jednalo o dovolené než o přínosnou reprezentaci města, Piráti v obou případech odmítli. Podle nich se cesty městu vyplatily.

Jedním z hlasitých kritiků těchto výjezdů byl i náměstek Petr Hlubuček, který nové opatření vítá, přesto má i nadále výhrady. Podle jeho slov by měl každý radní nebo zastupitel po svém návratu informovat o smyslu své cesty. Sám prý po nedávném příjezdu z Osla veřejně vysvětloval, že magistrát plánuje postavit bioplynovou stanici, a proto hledal poznatky u partnerů v zahraničí.

„Z ostatních cest dosud nemám žádné informace. Nevím, co se dělo v San Francisku nebo jinde. Pořád očekávám, že jsme natolik zodpovědní, že když se vydávají peníze někdy i v řádu statisíců z rozpočtu hlavního města, každý alespoň sdělí, jaký byl účel cesty a zda byl splněn,“ myslí si náměstek.

Podle něj je také na zvážení, zda vůbec mají nejnákladnější cesty za oceán přínos. Na druhou stranu zdůrazňuje, že zahraniční politika je i na úrovni měst důležitá.

Až dosud se v těchto otázkách řídili představitelé města předpisem z roku 2013, kdy rada schvalovala pouze obecný výhled cest na půl roku dopředu. Jejich obsahem, ale ani případnými změnami plánů se už však aktivně nezabývala.

Praha nyní zmíněný předpis mění i z toho důvodu, aby byl v souladu s novým zněním zákona o hlavním městě Praze, který začal platit už začátkem ledna roku 2018. Úpravy tak bude v příštích měsících schvalovat i zastupitelstvo.

Spor o místa v dozorčí radě

Zatím poslední hádku žehlila koalice na mimořádném jednání v pondělí vpodvečer. Týkala se možných změn v dozorčí radě Pražské plynárenské, které navrhovala Pirátská strana, avšak lídr koaličních Spojených sil Pro Prahu a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se postavil ostře proti.

Na tento výpad Hřib reagoval otevřeným dopisem, v němž Pospíšilovi vytýká, že si dělá kampaň do blížících se eurovoleb. Strany se nakonec dohodly, že se k této otázce vrátí znovu až v květnu.