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Magistrála u hlavního nádraží se zúžila, důvodem je oprava stropu odbavovací haly

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  15:03
Pro řidiče začalo omezení na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici. Důvodem je oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží. To si vyžádá obousměrné zúžení dopravy do dvou jízdních pruhů až do 16. listopadu.

Změny se dotknou i dálkových spojů a autobusů mířících na letiště Václava Havla. Ty budou od 3. srpna dočasně zastavovat v Opletalově ulici. Cestující tak na přípoj na letiště musí projít přes Vrchlického sady.

„Autobusová linka Airport Express bude začínat i končit v Opletalově ulici,“ uvedl mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík s tím, že o změnách se cestující dozví také z informačních tabulí na zastávkách.

Změna i pro noční spoje

Lehce se pozmění i zastávky nočních spojů autobusových linek 905, 907, 908 a 911. Ty sice zůstanou umístěny celou dobu u magistrály, jen se přesunou o 200 metrů.

„V případě mimořádných událostí na lince metra C zde budou stavět i autobusy náhradní dopravy. Žádná plánovaná výluka se ale nekoná,“ dodal Šabík.

Zúžení dopravy do dvou jízdních pruhů potrvá podle Správy železnic (SŽ) 126 dní. Uzávěrka se oproti původním předpokladům zkrátila o 40 dní. Po celou dobu prací bude ještě navíc uzavřeno parkoviště nad odbavovací halou.

Do nádraží zatéká

Poté, co v listopadu skončí uzávěra před hlavním nádražím, přesunou se dělníci pod magistrálu. Tato část oprav potrvá dalších deset měsíců. Hotovo by podle SŽ mělo být v roce 2028.

„Současná oprava je především technickou rekonstrukcí stropní desky odbavovací haly, která vyřeší dlouhodobé zatékání a obnoví navazující komunikace a chodníky,“ popsala mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Součástí úprav bude obnova vodotěsné izolace stropu a odvodnění magistrály.

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Cestujících přímo na hlavním nádraží by se celá akce měla dotknout jen minimálně. „Zúží se některé průchody, ale jinak se pro cestující nic nemění,“ dodala Friebová.

Prostor před nádražím, ať už okolí Vrchlického sadů, nebo magistrály, je dlouhodobě kritizován pro svůj neutěšený stav. To by nynější oprava měla alespoň částečně pomoci napravit. Prostor před Fantovou budovou například oživí nově vysazené stromy.

Součástí prací je také přemístění veřejného osvětlení. Nejdůležitější změnou však bude pro cestující lepší příchod na hlavní nádraží od Národního muzea. Rekonstrukci má na starosti sdružení vedené firmou Subterra. Oprava bude podle SŽ stát více než 290 milionů korun. Rozhodující byl i kratší termín.

Pokračuje rekonstrukce Fantovy budovy

Další změny na hlavním nádraží přinese navazující etapa, která zahrnuje revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum - Bolzanova a rekonstrukci odbavovací haly. Informace jsou na webu Nový Hlavák.

Pokračuje také rekonstrukce historické Fantovy budovy, kterou SŽ vrací do podoby ze začátku 20. století. Celkové náklady na loni započatou etapu, při které budou obnovena vyšší patra v severní části i celé jižní křídlo, jsou 666 milionů korun a práce potrvají do léta 2029. Rekonstrukce historické budovy začala v roce 2019.

V minulosti již byla odbavovací hala zrekonstruována. Práce za zhruba 800 milionů korun v roce 2011 dokončila na základě smlouvy s Českými drahami italská společnost Grandi Stazioni. Pokud by do podzimu 2016 dokončila rekonstrukci celého nádraží včetně Fantovy budovy, získala by právo na pronájem prostor na dalších 30 let. To se ale nestalo.

V roce 2016 převzala nádraží státní Správa železniční dopravní cesty, dnešní SŽ, a spolupráci s italskou firmou ukončila. V říjnu 2020 uvedla, že rekonstrukce nebyla provedena kvalitně, některé technologie jsou poddimenzované nebo zastaralé, střechou zatéká, a je proto nutné provést novou kompletní rekonstrukci.

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